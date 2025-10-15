TPBL》劉丞勳過度燃燒 顧問出面關切

劉丞勳（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕UBA歷史得分王劉丞勳這季以狀元之姿加入新竹攻城獅，表現備受關注，他尚在適應職業賽場的強度，卻因為訓練太過拚命，而被球隊顧問陳志忠要求得好好休息，他還在拿捏訓練和休息之間的平衡，認真訓練也要有足夠時間讓身體修復，職業生涯才能走得長遠。

狀元使命上身

期待瘋狂球迷應援

劉丞勳加入攻城獅後已隨隊打了聯盟主辦的熱身賽和交流賽，他自認，熱身賽表現普通，還有很多地方要加強。他提到，過去在UBA時是球隊得分手，球隊體系主打快速球風，教練劉孟竹也給他較多自由發揮的空間，但加入攻城獅後，陣中有許多優秀學長跟洋將，總教練威森希望能照著他的體系打，自己還在適應中。

正因為求好心切，劉丞勳踏入職業賽場後積極訓練，他透露，最近有點練過頭，導致身上有些微傷勢，陳志忠特別要求他好好休息，「休息跟訓練要有好的平衡，才能成為更好的球員，這也是他第一次跟我說要休息。」至於新人王獎項，劉丞勳平常心看待，他認為，大家的目標肯定都一樣，但他認為，能否為球隊做出貢獻才是重點，「若球隊戰績不好，就算我拿新人王也不會開心。」

攻城獅球迷向來激情，劉丞勳略知一二，但他認為，這對自己成長很有幫助，「這是不錯的情境，高強度比賽再加上瘋狂球迷的應援，對我來說應該要享受，而非過度在意球迷評價。」

