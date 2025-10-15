自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》劉丞勳過度燃燒 顧問出面關切

2025/10/15 05:30

劉丞勳（記者粘藐云攝）劉丞勳（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕UBA歷史得分王劉丞勳這季以狀元之姿加入新竹攻城獅，表現備受關注，他尚在適應職業賽場的強度，卻因為訓練太過拚命，而被球隊顧問陳志忠要求得好好休息，他還在拿捏訓練和休息之間的平衡，認真訓練也要有足夠時間讓身體修復，職業生涯才能走得長遠。

狀元使命上身

期待瘋狂球迷應援

劉丞勳加入攻城獅後已隨隊打了聯盟主辦的熱身賽和交流賽，他自認，熱身賽表現普通，還有很多地方要加強。他提到，過去在UBA時是球隊得分手，球隊體系主打快速球風，教練劉孟竹也給他較多自由發揮的空間，但加入攻城獅後，陣中有許多優秀學長跟洋將，總教練威森希望能照著他的體系打，自己還在適應中。

正因為求好心切，劉丞勳踏入職業賽場後積極訓練，他透露，最近有點練過頭，導致身上有些微傷勢，陳志忠特別要求他好好休息，「休息跟訓練要有好的平衡，才能成為更好的球員，這也是他第一次跟我說要休息。」至於新人王獎項，劉丞勳平常心看待，他認為，大家的目標肯定都一樣，但他認為，能否為球隊做出貢獻才是重點，「若球隊戰績不好，就算我拿新人王也不會開心。」

攻城獅球迷向來激情，劉丞勳略知一二，但他認為，這對自己成長很有幫助，「這是不錯的情境，高強度比賽再加上瘋狂球迷的應援，對我來說應該要享受，而非過度在意球迷評價。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中