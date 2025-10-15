丹麥羽球公開賽》讓歡呼慢一拍 涵劉配順利闖頭關

楊博涵（左）與劉廣珩在丹麥賽男雙旗開得勝。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩昨在超級750系列丹麥羽球公開賽首輪，沒讓慶祝的喊聲誤事，21：13、21：17拍落印度組合羅伊／普拉薩德，挺進男雙16強。

世界排名22的楊博涵／劉廣珩在上週的北極公開賽賽8強對上世界排名第2的大馬組合謝定峰／蘇偉譯，因在首局因球還沒落地而喊聲慶祝，被主審扣分而掉首局，最終激戰3局落敗，讓兩人心裡很不是滋味，而他們也記取教訓不再犯，昨有控制住情緒，避免太早歡呼。

楊博涵／劉廣珩

記取北極賽教訓

面對世界排名38的印度組合，楊博涵／劉廣珩幾乎一路保持領先，最終以直落二搶下對戰首勝，劉廣珩表示，其實沒有特別為比賽設定目標，但希望能一吐上週在北極賽無緣4強的怨氣，盡全力求勝。

男單方面，「左手重砲」林俊易以13：21、20：22敗給世界排名第8的法國好手波波夫，「羽球王子」王子維以19：21、15：21不敵日本田中湧士，都無緣16強。女單部分，白馭珀在32強以21：18、17：21、20：22遭到日本女將仁平菜月逆轉。

