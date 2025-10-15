台灣隊慘輸5球 教頭請辭槓上足協

場邊台灣隊球迷自製字卡寫上「請對球員好一點」。（記者林正堃攝）

守不住泰國 提前淘汰

郭博瑋踢進台灣隊唯一進球。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕主場背水一戰的台灣男足，昨在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰下半場靠著郭博瑋的遠射成功破門，但守不住泰國攻勢，明星前鋒波伊菲邁完成獨進3球的「帽子戲法」，最終以1：6吞敗，提前淘汰，無緣會內賽門票，總教練黃哲明也在賽後記者會宣布請辭。

世界排名173的台灣，在亞洲盃資格賽最終輪賽事與土庫曼、斯里蘭卡、泰國分在D組，各隊將進行6場主、客場雙循環賽，只有分組第一才能取得亞洲盃會內賽門票，但台灣吞下4連敗排墊底，確定無法晉級。

世界排名101的泰國攻勢凌厲，開賽第4分鐘就搶到球權，在中路傳球直接破門，成功先馳得點，台灣上半場陷入0：3落後，儘管郭博瑋在下半場開賽不到1分鐘就用遠射進球，但還是擋不住對手進攻，傷停補時還發生烏龍球的失誤，讓泰國上、下半場都各進3球，5球也慘寫對戰史上最大差距一敗。

旅外好手陳柏良認為，最終比數呈現兩隊差距，「這就是職業與非職業之差，我們的球員很努力且很想贏，雖然這比分看了讓人難過，但也看出台灣聯賽強度不足以應對國際賽。」

黃哲明表示，年輕球員勇於在場上展現，表現已算可圈可點，畢竟在組訓看到很多狀況，而他也在賽後宣布請辭，並直指足協支援不足，讓台灣足球難以進步。

