自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣隊慘輸5球 教頭請辭槓上足協

2025/10/15 05:30

場邊台灣隊球迷自製字卡寫上「請對球員好一點」。（記者林正堃攝）場邊台灣隊球迷自製字卡寫上「請對球員好一點」。（記者林正堃攝）

守不住泰國 提前淘汰

郭博瑋踢進台灣隊唯一進球。（記者林正堃攝）郭博瑋踢進台灣隊唯一進球。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕主場背水一戰的台灣男足，昨在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰下半場靠著郭博瑋的遠射成功破門，但守不住泰國攻勢，明星前鋒波伊菲邁完成獨進3球的「帽子戲法」，最終以1：6吞敗，提前淘汰，無緣會內賽門票，總教練黃哲明也在賽後記者會宣布請辭。

世界排名173的台灣，在亞洲盃資格賽最終輪賽事與土庫曼、斯里蘭卡、泰國分在D組，各隊將進行6場主、客場雙循環賽，只有分組第一才能取得亞洲盃會內賽門票，但台灣吞下4連敗排墊底，確定無法晉級。

世界排名101的泰國攻勢凌厲，開賽第4分鐘就搶到球權，在中路傳球直接破門，成功先馳得點，台灣上半場陷入0：3落後，儘管郭博瑋在下半場開賽不到1分鐘就用遠射進球，但還是擋不住對手進攻，傷停補時還發生烏龍球的失誤，讓泰國上、下半場都各進3球，5球也慘寫對戰史上最大差距一敗。

旅外好手陳柏良認為，最終比數呈現兩隊差距，「這就是職業與非職業之差，我們的球員很努力且很想贏，雖然這比分看了讓人難過，但也看出台灣聯賽強度不足以應對國際賽。」

黃哲明表示，年輕球員勇於在場上展現，表現已算可圈可點，畢竟在組訓看到很多狀況，而他也在賽後宣布請辭，並直指足協支援不足，讓台灣足球難以進步。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中