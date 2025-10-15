自由電子報
體育 即時新聞

NBA熱身賽》226cm雲端人生 溫班亞瑪震懾溜馬

2025/10/15 05:30

溫班亞瑪（法新社）溫班亞瑪（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西部老少明星中鋒昨各自在季前熱身賽發威，21歲的「法國怪物」溫班亞瑪率領馬刺強壓溜馬狂飆4連勝；至於32歲的A.戴維斯也一掃低迷狀態，力助獨行俠114：101踢館爵士。

身高226公分的溫班亞瑪，再度展現一柱擎天的過人天賦，此役包辦馬刺全隊最高27分、11籃板，次節末隊友巴恩斯罰球不進，這位年輕長人在籃底卡好位置，僅踮腳稍微離地伸長左手，就把球在空中直接補扣入網，技驚全場更令望球興嘆的溜馬鋒線恨天高，馬刺客場124：108收下暖身第4勝，迄今未嘗敗績。

新人王隊友卡瑟爾傷癒歸隊，熱身賽首秀繳出14分、4助攻、3抄截，他先前隊內訓練賽與溫班亞瑪膝蓋對撞不適，所幸休息調整後並無大礙，「感覺還可以，腿部沒什麼問題，雖然最後關頭有點抽筋，但這都是正常反應。」

此外，新科狀元「旗子哥」佛拉格改打控衛，經驗豐富的A.戴維斯禁區內強勢反彈，出賽25分鐘14投8中，攻下兩隊最高25分，外加6籃板、2助攻、2抄截、2火鍋，優質演出備受教練團肯定，獨行俠在鹽湖城奏捷，也一吐前役主場不敵黃蜂的悶氣，熱身賽戰績2勝1負。

