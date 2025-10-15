不是下戰帖！ 平野收到古久保訊息

古久保健二率猿隊在挑戰賽完成奇蹟逆轉，晉級台灣大賽。（資料照）

〔記者林宥辰／台中報導〕樂天桃猿艱辛挺進台灣大賽，週六（18日）起和以逸待勞的中信兄弟展開7戰4勝制爭霸戰。2022年上一次猿象交手，黃衫軍4戰全勝將猿隊清盤拿下2連霸，今年同樣尋求衛冕，又遇到剛歷經苦戰晉級、矢言復仇的桃猿大軍，恐難輕鬆過關，平野惠一、古久保健二領軍大對決，締造中職36年來首次日籍教頭決戰的紀錄。

台灣大賽週六開打，兄弟教頭平野惠一將率隊尋求衛冕。（記者廖耀東攝）

台灣大賽首見

日籍教頭對決

在台資歷較久的樂天教頭古久保，甫於挑戰賽靈活調度逆轉獅子軍，讓對手甘拜下風，他卻謙稱：「都是選手們的功勞！」，古久保展現「阿公級」沉著應變的大賽功力，配合季後賽經驗豐富的林泓育、林智平等多名「猿老」鎮場，終在最後一刻大翻盤，有機會對黃衫軍一雪前恥。

對手奇蹟般出線過程，中信兄弟都全程緊盯，平野惠一透露，樂天奪勝後，古久保健二教練曾傳訊息給他，說「我們很努力喔！再一起加油吧！」平野說：「像這樣的想法跟心聲，身為外國教練，我想他應該沒辦法跟其他人說。當下我收到訊息很開心，也回應說，我們都是為了讓中職更好，也會全力以赴打出好比賽。」

被問及史上首次日籍教頭對決話題，平野惠一說：「其實完全不會、也不能去想這件事，因為總教練不能太顯眼，主角應該是選手才對。也要把重點放在球迷，努力打出好比賽，讓他們看得開心。」平野惠一說，古久保教練是前輩，能一起爭冠很光榮，有很多值得向他學習的地方。

猿士氣正熾熱

兄弟上緊發條

兄弟奪下半季冠軍與全年度第一，已經休兵10天，期間只能安排練習賽維持手感，這兩天和合作金庫交手。樂天雖然從季末到挑戰賽，一路苦追才安抵台灣大賽，但和統一獅4連戰，歷經不少膠著戰役，卻也贏得最寶貴的大戰經驗，老將、新人手感正熱，都讓黃衫軍大意不得。

台灣大賽賽程昨確定，特別的是，擁有G3、G4主場的樂天，將G3移到大巨蛋（原為統一獅預定），最高票價訂在1800元，G4則維持在桃園大本營。

