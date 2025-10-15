兄弟收心操 呼叫去年的曾頌恩

曾頌恩盼能擺脫「二年級生症候群」低潮，重拾去年台灣大賽身手。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕去年球季對曾頌恩而言相當風光，例行賽交出3成04打擊率、生涯首次單季10轟，還拿下台灣大賽MVP，更是11月世界棒球12強冠軍隊成員。今年球季，曾頌恩多次受傷、生病，不僅帳面成績退步，體重還暴瘦10公斤，曾是打擊區的巨人，豪邁揮棒的身影似乎消失了。

「魚住」曾頌恩去年台灣大賽有多威?出賽5場，敲11安，包含2轟，上壘率5成45，打擊率高達5成24，如何喚醒這支大棒，攸關兄弟今年能否爭霸。

魚住本季傷病磨難

暴瘦10公斤

曾頌恩昨回顧今年時只能苦嘆「很衰」，他細數：「原本是扁桃腺發炎，好了之後又得了腸病毒，手腳跟嘴巴都是水泡。今年很多狀況，大腿跟肩膀都拉傷過，還得過結膜炎。」

曾頌恩今年例行賽僅1轟、打擊率2成25，和去年助隊奪冠的主砲，判若兩人，打擊自信心也崩跌，今年大賽將至，曾頌恩在這段備戰期間想盡辦法調整，盼能重拾身手。曾頌恩透露，總教練平野惠一曾鼓勵他，「總教練說，今年過程不好沒有關係，但大家對我期待很高，台灣大賽一定要有所表現，希望我透過這段時間好好準備。」

暴瘦10公斤後，曾頌恩透露目前體重大約105公斤，他說，由於因傷較晚開季，曾一度不小心變胖，目前他體重雖掉，但肌肉量有維持，也想繼續減重，守外野時對膝蓋負擔才不會那麼大。

