兄弟順仔近況佳 預約台灣大賽黑馬席

王政順（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟備戰台灣大賽，上週末找來屏東紅尾成棒隊當靶子隊，王政順擊出2轟，其中1發還是打自家後援強投吳俊偉，順仔近況好，有望爭取到進入台灣大賽名單，扮演大黑馬。

王政順去年首次有台灣大賽經驗，但卻屬於跑龍套性質，只有1場出賽紀錄，完全無打擊機會。順仔今年球季間也非固定先發，但仍交出2成97打擊率、攻擊指數0.821好成績，儘管黃衫軍打線人才濟濟，他仍渴望貢獻火力。王政順說，近期手感盡量維持住，短期賽心態是全力以赴，教練團任何時候有需要，都隨時準備好自己。

請繼續往下閱讀...

今年例行賽，王政順數度以代打出擊，備戰台灣大賽又可能扮演什麼樣的角色？王政順說：「每天都做一樣的事，不會為了特別做什麼而有改變。」他也提到：「最重要還是先從選球的基本做起，對方投手如果好球率高，那更要積極進攻。」

中信兄弟在台灣大賽的對手，前天驚滔駭浪下確定是樂天桃猿。王政順說，他幾乎全程緊盯季後挑戰賽最終戰，他說：「打得很激烈，大家實力也都差不多。樂天是很強的隊伍、陣容很好，對方每個人我們都要小心注意。」

去年總司令平野惠一知人善用，孕育出曾頌恩這門大砲，在台灣大賽轟炸統一獅，還獲選MVP；今年蓄勢待發的王政順能否接棒發揮，成為專屬台灣大賽的英雄棒？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法