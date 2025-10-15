自由電子報
體育 即時新聞

獅先釋出神全 暫不回餅總這題

2025/10/15 05:30

獅隊在季後賽挑戰慘遭翻盤，外界關注教頭林岳平是否會再度向球團提出辭呈。（資料照）獅隊在季後賽挑戰慘遭翻盤，外界關注教頭林岳平是否會再度向球團提出辭呈。（資料照）

挑戰賽遭翻盤

獅隊釋出39歲老將林益全。（資料照）獅隊釋出39歲老將林益全。（資料照）

教頭動向受矚目

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅在季後挑戰賽遭樂天桃猿驚天大逆轉後，以總教練林岳平為首的一軍教練團和球員昨起先全員休假，而餅總是否繼2023年季後挑戰賽遭淘汰後再度請辭，或是教練團出現任何改組，領隊蘇泰安昨暫不回應任何問題；至於轉披獅袍3季的林益全在今年整季未上一軍後，則傳出遭到球團戰力外，下一站受到關注。

上半季封王的獅隊在季後挑戰賽先握有1勝優勢下，卻在2勝聽牌後遭到樂天3連勝逆轉，也讓樂天締造季後挑戰賽史上0勝2敗後翻盤的首見紀錄。餅總在2020年執掌兵符以來率隊6年5度闖進季後賽，但在季後挑戰賽卻兩度在有1勝優勢遭相同對手樂天翻盤，也讓外界關注他是否會再度向球團提出辭呈，但蘇泰安昨僅表示，本週會讓一軍教練團和球員全數先休息。

獅隊二軍從本週一在台南球場展開秋訓，也傳出39歲老將林益全遭釋出的消息，他從2023年1月加盟獅隊後，去年季後也未列入60人契約保留名單中，但當時球團表態有意簽回，今年則在生涯17年來首次整季待在二軍的情況下，已不在獅隊未來的作戰藍圖內。

