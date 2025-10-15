自由電子報
體育 即時新聞

獅迷不解投手調度 想念起台灣隊大餅

2025/10/15 05:30

獅帝芬（資料照）獅帝芬（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅在季後挑戰賽從2勝0敗的絕對優勢，被樂天桃猿3連勝大逆轉，引發球迷熱烈討論。資深獅迷賴清德總統也在賽後深夜發文表示：「這應該是獅迷最難過的一天。」雖然賴總統也說，不要只有贏球才愛他們，仍有不少球迷把矛頭指向教練團，尤其是投手調度。

統一輸掉的比賽有2場在最後1局被超前，投手調度遭到質疑，其中前天最後一戰樂天3洋投全上，統一出賽名單只登錄獅帝芬1名洋投，而且最後並沒有登板。球迷認為在輸了就沒有明天的比賽，樂天all in了，統一為什麼還扣著手中的牌，執著「正常調度」，莫非是把驟死的短期決戰，當成細水長流的例行賽？

也有球迷指出，統一獅總教練林岳平擔任12強賽台灣隊投手教練，換投非常明確、果斷，為什麼自己球隊的季後賽卻變成這樣，會不會是和投手教練霍斯曼的溝通出了什麼狀況？

統一終結者陳韻文最後1戰的第9局登板，被林智平轟出追平比數的3分砲，球迷則認為這個調度沒什麼問題。包括第1戰，陳韻文之前在挑戰賽出賽9場，投8.1局只失1分，防禦率1.08，今年例行賽最後12場也只失1分，卻被本季打了99場只有2支全壘打的林智平砲轟，只能說球是圓的。

