朗希放火 37歲老將救道奇

2025/10/15 05:30

佐佐木朗希（中）9局下提油救火，道奇緊急換投止血。（法新社）佐佐木朗希（中）9局下提油救火，道奇緊急換投止血。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕23歲的道奇日籍新秀佐佐木朗希昨首次在季後賽上演「劇場」，就是在國聯冠軍賽首戰9局下的關鍵時刻，他登板時道奇對釀酒人保有2：0的領先，但2出局退場時留下一三壘有人危機，且比分來到2：1，所幸37歲老將崔南「關門」成功，助道奇在7戰4勝制的聯盟冠軍賽拿下第1勝。

道奇塞揚左投史奈爾昨用103球先發8局飆10K無失分，並靠佛里曼6局上陽春砲及9局上滿壘貝茲獲保送擠回分數，取得勝投資格，總教練羅伯斯決定將9局下交給在季後賽前4戰後援5.1局無失分的朗希守成，只是他單局出現兩次保送並被敲出二壘安打，還因對方高飛犧牲打失1分。所幸崔南發揮老將價值，雖投出保送形成滿壘，但最終送出再見三振，賽後感性地說：「我們共事6年，羅伯斯看過我最好和最糟的時候，當他叫我上場時，我都很感謝他的信任。」今天G2，道奇隊推山本由伸先發登板。

水手單場3轟 2連勝

水手昨在美聯冠軍賽第2戰共轟出3發全壘打，包括32歲內野手波蘭柯5局上的超前3分砲，10：3大勝藍鳥，在客場取得2勝0敗的絕對優勢，而波蘭柯從分區賽第5戰的再見安打，到前天2安打2打點，近3戰累計15打數5安打6打點。

