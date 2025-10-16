台灣大賽抗老東家 陳俊秀搶生涯第7冠

兄弟總教練平野惠一（左5）昨與球員備戰台灣大賽，陣中大將陳俊秀（左2）曾2度獲得台灣大賽MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟和樂天桃猿上回爭冠在2022年台灣大賽，曾拿過兩屆台灣大賽MVP的陳俊秀當時還效力桃猿，不過卻被黃衫軍直落四橫掃，今年陳俊秀披黃袍斬猿，力拚生涯第7冠，獨居史上現役第一人。

陳俊秀（記者廖耀東攝）

為猿打台灣大賽

拿過兩屆MVP

陳俊秀2014年自美職體系返台後，就是Lamigo桃猿6年5冠的主力，連同2017、18年連兩年勇奪台灣大賽MVP。去年中信兄弟和統一獅爭冠，是陳俊秀自前年底從自由市場轉隊後，首次代表新東家兄弟打台灣大賽，總計出賽4場、打擊率2成31，生涯在台灣大賽打過39場、165打席，打擊率高達3成26，大賽經驗豐富。

首次在台灣大賽對壘老東家，陣中更有多位桃猿「超級霸」王朝並肩作戰的隊友，陳俊秀坦言，同樣是打比賽，且無論是哪個對手都不好對付，還是當成平常比賽一樣面對。

對前戰友的韌性相當熟悉，陳俊秀說：「季後賽和例行賽不同，可能每局都是攻勢，得到的分數可能一次就被對方拿回來。還是回歸基本把細節做好，誰能把握住機會贏球機率就高。」

陳俊秀生涯已經6度享受冠軍香檳，和同為6座冠軍的前桃猿隊友「小胖」林泓育、郭嚴文並列現役第一，如今胖秀兩人各為其主，首度台灣大賽交鋒，最後贏家將戴上史上最多的第7枚冠軍戒，很有看頭。

