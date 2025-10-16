自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣大賽抗老東家 陳俊秀搶生涯第7冠

2025/10/16 05:30

兄弟總教練平野惠一（左5）昨與球員備戰台灣大賽，陣中大將陳俊秀（左2）曾2度獲得台灣大賽MVP。（記者廖耀東攝）兄弟總教練平野惠一（左5）昨與球員備戰台灣大賽，陣中大將陳俊秀（左2）曾2度獲得台灣大賽MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟和樂天桃猿上回爭冠在2022年台灣大賽，曾拿過兩屆台灣大賽MVP的陳俊秀當時還效力桃猿，不過卻被黃衫軍直落四橫掃，今年陳俊秀披黃袍斬猿，力拚生涯第7冠，獨居史上現役第一人。

陳俊秀（記者廖耀東攝）陳俊秀（記者廖耀東攝）

為猿打台灣大賽

拿過兩屆MVP

陳俊秀2014年自美職體系返台後，就是Lamigo桃猿6年5冠的主力，連同2017、18年連兩年勇奪台灣大賽MVP。去年中信兄弟和統一獅爭冠，是陳俊秀自前年底從自由市場轉隊後，首次代表新東家兄弟打台灣大賽，總計出賽4場、打擊率2成31，生涯在台灣大賽打過39場、165打席，打擊率高達3成26，大賽經驗豐富。

首次在台灣大賽對壘老東家，陣中更有多位桃猿「超級霸」王朝並肩作戰的隊友，陳俊秀坦言，同樣是打比賽，且無論是哪個對手都不好對付，還是當成平常比賽一樣面對。

對前戰友的韌性相當熟悉，陳俊秀說：「季後賽和例行賽不同，可能每局都是攻勢，得到的分數可能一次就被對方拿回來。還是回歸基本把細節做好，誰能把握住機會贏球機率就高。」

陳俊秀生涯已經6度享受冠軍香檳，和同為6座冠軍的前桃猿隊友「小胖」林泓育、郭嚴文並列現役第一，如今胖秀兩人各為其主，首度台灣大賽交鋒，最後贏家將戴上史上最多的第7枚冠軍戒，很有看頭。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中