體育 即時新聞

潘忠韋︰兄弟4勝3敗衛冕 陳師正︰桃猿再演下剋上

2025/10/16 05:30

陳師正（資料照）陳師正（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職36年壓軸好戲、7戰4勝制的台灣大賽後天開打，球評潘忠韋看好中信兄弟將以4勝3敗完成衛冕，另一位球評陳師正則認為樂天桃猿將再度「下剋上」，以4勝2敗贏得6年來第1座總冠軍。

潘忠韋（資料照）潘忠韋（資料照）

兄弟失誤較少 平野神調度

潘忠韋指出，短期賽誰犯錯少、失誤少，贏面就大，這正是中信的強項，守備好也等於提升投手戰力，中信的先發投手本來就已是聯盟頂尖，羅戈和李博登在大巨蛋都有非常出色的表現，除了3洋投，本土的鄭浩均、魏碩成和林暉盛也可以先發，甚至有排出雙先發的空間。打擊方面，王威晨下半季表現優異，又有豐富的大賽經驗，許基宏則是從新人球季就能在壓力下有關鍵一擊。

此外，潘忠韋認為中信總教練平野惠一對選手的掌握度非常高，今年許多代打、代跑、代守，就結果來看成為「神調度」，又有去年領軍贏得總冠軍的經驗，是中信另一個優勢。

季後賽頻逆轉 猿士氣高昂

陳師正表示，樂天季後挑戰賽有2場演出神奇逆轉，表示打擊有所發揮，這本來就是樂天的強項，目前全隊士氣高昂，打者都信心滿滿，雖然中信投手戰力雄厚，樂天仍有機會在對決中，氣勢壓倒對方；相對的，中信季末數度出現打擊「卡彈」的狀況，可能會把投手的優勢抵銷掉。

不過，陳師正也指出，若樂天的先發投手無法拉長局數，牛棚密集出賽會成為不確定因素，此外，主砲林立還有腳傷困擾，如何安排出賽也讓教練團傷腦筋。

