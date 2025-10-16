山本7K完投 道奇2連勝

山本由伸完投9局只在首局挨轟掉1分，率道奇擊退釀酒人，取得2勝0敗領先。 （美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕山本由伸昨一夫當關，繳出9局失1分完投勝，率道奇以5：1擊敗釀酒人，在國聯冠軍賽取得2勝0敗領先，他也成為史上第1位在大聯盟季後賽完投的日本投手，也是隊史相隔21年再度有投手在季後賽完投勝。

大聯盟季後賽

日本完投第1人

山本首局就被釀酒人開路先鋒喬里奧轟出陽春砲，但他隨即穩住陣腳，9局下用92.5英里（約148.8公里）指叉球讓范恩揮空遭三振終結比賽，全場用111球完投9局，被敲3安、飆7K失1分拿下勝投。

山本上次登板是在國聯分區系列賽第3戰，對費城人先發4局失3分吞敗，此役表現回穩，他表示，上次先發投球感覺不差，這段期間好好調整，讓自己充滿自信地站上投手丘，8局結束教練團沒有考慮多久就決定讓他拚完投，抱著投完全場的心情在第9局登板，在客場先搶下2勝的意義非常重大。

葛拉斯諾明先發

大谷後天主投

道奇明天第3戰將回主場迎戰釀酒人，推出葛拉斯諾先發，後天第4戰先發交給大谷翔平，大谷在國聯分區系列賽首戰對費城人先發6局失3分，拿下大聯盟生涯季後賽首勝。道奇總教練羅伯斯指出，大谷獲得充分休息，安排他投系列賽第4戰，是因若打到第7戰也能從牛棚出賽。

