體育 即時新聞

足協後勤出包 男足慘敗》陳柏良轟「台灣人欺負台灣人」 李洋︰嚴重警訊

2025/10/16 05:30

台灣男足在亞洲盃資格賽不敵泰國，隊長陳柏良（中）批評足協後勤問題，砲轟「台灣人欺負台灣人」。（資料照）台灣男足在亞洲盃資格賽不敵泰國，隊長陳柏良（中）批評足協後勤問題，砲轟「台灣人欺負台灣人」。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男足前天在2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰以1：6不敵泰國，提早遭淘汰，賽後總教練黃哲明請辭，隊長陳柏良點出足協後勤問題，並直言是「台灣人欺負台灣人」，透露出對足協的失望。運動部長李洋表示，已要求足協全面檢討，並在3日內提出具體檢討報告，他也怒言，讓選手說出這番話是嚴重警訊，那還拿什麼證明我們重視運動？

在泰住快捷飯店

沒場地可練

台灣隊前天慘敗後，黃哲明指出，國家隊訓練場地不佳，面對重要國際賽事需徵召旅外球員，足協也不願積極協助溝通等問題，相當失職。

陳柏良認為，穿上國家隊球衣該獲得應有的待遇，他透露，到泰國客場作戰時住快捷飯店，沒有健身房也沒有可訓練、恢復的場地，1天集訓費用為1000元，大家還得冒著受傷風險出賽，他願意繼續披上國家隊戰袍，是因為對足球的熱愛，也想完成自己的目標，他甚至說出，「這是台灣人欺負台灣人。」

李洋要求足協 全面檢討

對於教練、球員指出問題，李洋表示，已和足協開會溝通，並要求3日內提交報告，之後會進一步和教練、選手面談，了解詳細狀況。李洋強調，協會的存在是要解決選手需求，這次事件他不會視為個案，希望能檢討制度問題，但也不樂見以扣減補助款做為懲處，避免造成運動員損失。

不過，足協昨僅透過新聞稿回應，表示未來在住宿部分會慎選、訓練場地也會審慎對待並提早預借，但未正式道歉，理事長王麟祥昨出席巴林亞洲青年運動會授旗時也避而不談，僅低調說，足協會努力也會去調整。

