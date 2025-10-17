最強打爪猛猿 林泓育玩心搶7冠

林泓育將挑戰現役最多7座台灣大賽冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕暌違3年後，樂天桃猿明晚將與中信兄弟再度在台灣大賽碰頭，過去2位「打爪猛將」郭嚴文、陳俊秀已轉隊，加上林立身體狀態並非最佳，「小胖」林泓育將肩扛打線重擔，和陳俊秀爭奪現役選手最多的生涯第7冠。

兄弟陳俊秀手握6枚冠軍戒。（資料照）

TS最會打兄弟 狹路相逢陳俊秀

林泓育和陳俊秀過去在Lamgio就是隊內的「兩個太陽」，扮演凝聚全隊的領袖角色，更是台灣大賽史上最會打兄弟的戰將，林泓育對戰25場狂敲史上最多的34支安打，打擊率3成66；陳俊秀則敲27安排第3，對戰打擊率3成33；郭嚴文以33安排第2，打擊率高達3成88，3人讓中信度過「7年6亞」的苦澀歲月。

今年猿隊再叩關台灣大賽，郭嚴文已轉隊至味全，陳俊秀更變成兄弟的精神領袖，「胖秀對決」成為焦點。林泓育說，「在一個系列賽不是靠一個人就能影響戰局的，團隊默契做到最好，贏球機率才會提高。」

用「玩樂」心態度過艱難的季後挑戰賽，林泓育到台灣大賽不打算改變，「跟前一輪一樣，就是去玩的，放開來打，把每個play的細節都做到最好。」

樂天總教練古久保健二向來不提前透露陣容，昨卻罕見鬆口陣容和季後跳戰賽一樣，不會有新面孔，包括威能帝、魔神樂和波賽樂的3洋將陣容，「因為挑戰賽打得很漂亮，繼續用同樣的名單去挑戰台灣大賽。」

猿隊昨在桃園球場全力備戰台灣大賽。

（記者陳志曲攝）

古久保罕見劇透 挑戰賽陣容爭霸

古久保與中信教頭平野惠一將上演首次日籍教頭對決，樂天投手教練川岸強與平野也曾是共同拚進夏季甲子園的高中同學，如今卻在台灣大賽相遇，川岸強笑說：「能在這麼大的舞台遇上，感覺很特別。」

猿象對決要能突圍，古久保直言，打擊能輸出多少是重點，「球隊必須團結一心去面對，他們是去年冠軍、今年的年度第一，很有韌性的球隊，把我們該準備的都準備好。」

