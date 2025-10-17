洋將對猿的愛 超乎教練團想像

猿隊洋投威能帝（左）與魔神樂（右）。（記者陳志曲攝）

不排除再度支援牛棚

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿在季後挑戰賽靠著3位洋將輪流後援咬住戰局，完成史上最強的「下剋上」，配合度超高的3洋投在團結力滿點下，不排除台灣大賽再複製「特殊調度」，預料將成為中信連霸路的最大變數。

樂天將帶威能帝、魔神樂和波賽樂進入台灣大賽，由於系列賽不像挑戰賽有先帶1敗的劣勢，波賽樂將從先發投手起步，投手教練川岸強固然說台灣大賽讓洋投後援可能性較低，但也沒把話說死。

波賽樂（記者陳志曲攝）

回顧桃猿隊史11次季後賽，只有2017-18年不曾讓洋投後援，其他9次都有例行賽曾先發的洋投支援牛棚，包括2022-23年2次樂天時期的台灣大賽。

波賽樂直言，樂天4位洋將都不是自私的選手，就像例行賽勞苦功高的威能帝，就算他挑戰賽不後援，也不會有人怪他，但他卻選擇賭上手臂的健康，投完1局後又主動說要丟第2局，「這太瘋狂了！」

川岸強也說，「洋將們對球隊的愛及想要贏球的心情，都超出教練團的想像，真的很感動。」樂天「重情又重義」的洋將，若在台灣大賽又遇上生死戰，勢必不會缺席。

洋投在歷年台灣大賽都扮演決定勝敗的關鍵人物，值得一提的是，今年除了猿隊威能帝外，猿隊魔神樂、波賽樂，或是尋求5年4冠的兄弟羅戈、黃博多、李博登、韋禮加，都是台灣大賽初體驗，他們若能成為最後贏家迎來旅台首冠，將為周遊列國的棒球生涯增添寶貴資歷。

樂天桃猿洋投3本柱

