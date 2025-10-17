兄弟爭霸福星 岳家兄弟卡位

岳東華（左）與岳政華兄弟檔堪稱「台灣大賽男」。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕過去4年中信兄弟勇奪3座總冠軍，「兄弟檔」岳東華和岳政華打擊大爆發，帶領黃衫軍3度登頂，今年台灣大賽岳家兄弟將是樂天桃猿投手群必須警戒的危險人物。

近4年3冠 貢獻強大火力

岳東華和岳政華曾在2020年締造台灣大賽史上首次兄弟檔同場同局開轟的紀錄，2021、22、24年台灣大賽，埋伏在後段棒次的岳東華，累計出賽13場39打數敲15安，打擊率3成85、上壘率5成20。岳政華主打前兩棒，累計出賽12場45打數敲17安，打擊率3成78、上壘率4成42，岳家兄弟堪稱「大賽男」，岳政華更榮膺2022年台灣大賽MVP。

東華罩門 對猿洋投貧打

值得一提的是，岳東華生涯對樂天洋投魔神樂20打數只敲1安，對威能帝11支1也相當「苦手」，不過去年5月他曾從威能帝手中轟出滿貫砲，岳政華生涯對魔神樂24支7，對戰打擊率2成92還算不錯，對威能帝則為13支3。

台灣大賽明、後天都是兄弟大巨蛋主場，合計8萬張門票早已完售，今天兄弟入蛋練球全力備戰。另外，日職軟銀鷹昨宣布，明年2月將來台進行兩場交流賽，其中25日對兄弟，26日對WBC經典賽台灣隊，地點也都在大巨蛋。

