自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟爭霸福星 岳家兄弟卡位

2025/10/17 05:30

岳東華（左）與岳政華兄弟檔堪稱「台灣大賽男」。（資料照）岳東華（左）與岳政華兄弟檔堪稱「台灣大賽男」。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕過去4年中信兄弟勇奪3座總冠軍，「兄弟檔」岳東華和岳政華打擊大爆發，帶領黃衫軍3度登頂，今年台灣大賽岳家兄弟將是樂天桃猿投手群必須警戒的危險人物。

近4年3冠 貢獻強大火力

岳東華和岳政華曾在2020年締造台灣大賽史上首次兄弟檔同場同局開轟的紀錄，2021、22、24年台灣大賽，埋伏在後段棒次的岳東華，累計出賽13場39打數敲15安，打擊率3成85、上壘率5成20。岳政華主打前兩棒，累計出賽12場45打數敲17安，打擊率3成78、上壘率4成42，岳家兄弟堪稱「大賽男」，岳政華更榮膺2022年台灣大賽MVP。

東華罩門 對猿洋投貧打

值得一提的是，岳東華生涯對樂天洋投魔神樂20打數只敲1安，對威能帝11支1也相當「苦手」，不過去年5月他曾從威能帝手中轟出滿貫砲，岳政華生涯對魔神樂24支7，對戰打擊率2成92還算不錯，對威能帝則為13支3。

台灣大賽明、後天都是兄弟大巨蛋主場，合計8萬張門票早已完售，今天兄弟入蛋練球全力備戰。另外，日職軟銀鷹昨宣布，明年2月將來台進行兩場交流賽，其中25日對兄弟，26日對WBC經典賽台灣隊，地點也都在大巨蛋。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中