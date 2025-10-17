自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

辜仲諒力拚棒球外交 爭取連任WBSC副會長

2025/10/17 05:30

亞洲棒球總會會長辜仲諒（前排右五）與執行委員及各會員代表合照。（亞洲棒球總會提供）亞洲棒球總會會長辜仲諒（前排右五）與執行委員及各會員代表合照。（亞洲棒球總會提供）

赴泰行程滿檔

發揮台棒影響力

〔記者黃照敦／綜合報導〕中信兄弟挑戰2連霸，老闆辜仲諒也在拚棒球外交「紅不讓」。由於辜仲諒身兼世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會（BFA）會長，他目前正在泰國曼谷，向世界棒壇發聲，力拚爭取台灣棒球國際影響力。

辜仲諒從昨天起一連3天參加國際會議，上午參加WBSC執行委員會議，與各國會員代表商討全球及各大洲棒壘球推廣方向，下午主持BFA執行委員會議，聚焦亞洲棒球發展大計，更已成功為台灣拿下明年U18亞洲盃主辦權。

執掌BFA近4年

重燃亞洲棒球熱

辜仲諒上任BFA會長近4年，重燃亞洲「棒球熱」，包括中國、菲律賓、香港、沙烏地阿拉伯皆在執委會爭辦亞洲國際賽，辜仲諒表示，只要認同棒球是一項國際運動，他很樂見棒球在亞洲各會員國蓬勃發展。

辜仲諒今天還將主持BFA會員大會，這是亞洲棒球發展的最高決策平台，來自亞洲26個會員代表將共同擬定亞洲棒球發展方向。辜仲諒強調，BFA是一個大家庭，彼此相互扶持，強的支持弱的，例如泰國國家隊到台灣移地訓練，台泰球員彼此交流建立友誼，深具意義。

辜仲諒會長上任後以「團結亞洲，打造亞洲大聯盟」的願景，致力提升亞洲各國基層棒球水準，BFA歷年主辦區域型棒球賽事，為各國球隊打造交流、切磋球技的平台，在他的號召下，各會員代表積極參與各級賽事，爭取賽事承辦權，希望在當地掀起棒球熱，昨執委會會議決議，明年U18亞洲盃將在台灣舉辦。

辜仲諒明天則將參與本屆重頭戲、WBSC會員大會，這項世界棒壇最重要的會議，每2年召開一次，今年來自全球129個國家和地區、逾200名會員代表齊聚泰國曼谷，商議全球棒壘球發展規劃及策略。會中辜仲諒也將爭取連任WBSC執行副會長，為台灣力拚棒球外交，發揮台灣棒球的國際影響力，也是他此行最重要目的。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中