辜仲諒力拚棒球外交 爭取連任WBSC副會長

赴泰行程滿檔

發揮台棒影響力

〔記者黃照敦／綜合報導〕中信兄弟挑戰2連霸，老闆辜仲諒也在拚棒球外交「紅不讓」。由於辜仲諒身兼世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會（BFA）會長，他目前正在泰國曼谷，向世界棒壇發聲，力拚爭取台灣棒球國際影響力。

辜仲諒從昨天起一連3天參加國際會議，上午參加WBSC執行委員會議，與各國會員代表商討全球及各大洲棒壘球推廣方向，下午主持BFA執行委員會議，聚焦亞洲棒球發展大計，更已成功為台灣拿下明年U18亞洲盃主辦權。

執掌BFA近4年

重燃亞洲棒球熱

辜仲諒上任BFA會長近4年，重燃亞洲「棒球熱」，包括中國、菲律賓、香港、沙烏地阿拉伯皆在執委會爭辦亞洲國際賽，辜仲諒表示，只要認同棒球是一項國際運動，他很樂見棒球在亞洲各會員國蓬勃發展。

辜仲諒今天還將主持BFA會員大會，這是亞洲棒球發展的最高決策平台，來自亞洲26個會員代表將共同擬定亞洲棒球發展方向。辜仲諒強調，BFA是一個大家庭，彼此相互扶持，強的支持弱的，例如泰國國家隊到台灣移地訓練，台泰球員彼此交流建立友誼，深具意義。

辜仲諒會長上任後以「團結亞洲，打造亞洲大聯盟」的願景，致力提升亞洲各國基層棒球水準，BFA歷年主辦區域型棒球賽事，為各國球隊打造交流、切磋球技的平台，在他的號召下，各會員代表積極參與各級賽事，爭取賽事承辦權，希望在當地掀起棒球熱，昨執委會會議決議，明年U18亞洲盃將在台灣舉辦。

辜仲諒明天則將參與本屆重頭戲、WBSC會員大會，這項世界棒壇最重要的會議，每2年召開一次，今年來自全球129個國家和地區、逾200名會員代表齊聚泰國曼谷，商議全球棒壘球發展規劃及策略。會中辜仲諒也將爭取連任WBSC執行副會長，為台灣力拚棒球外交，發揮台灣棒球的國際影響力，也是他此行最重要目的。

