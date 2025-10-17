自由電子報
體育 即時新聞

道奇今搶聽牌 聚焦大谷棒子

2025/10/17 05:30

大谷翔平昨在場上打擊練習。（取自道奇官網）大谷翔平昨在場上打擊練習。（取自道奇官網）

藍鳥單場5轟 扳回一城

〔記者吳清正／綜合報導〕小葛雷洛昨4打數全部安打，包括1發陽春砲，只差三壘打就達成完打擊，帶動藍鳥火力全開，全場敲出18支安打，包括5支全壘打，終場13：4轟垮水手，拿下美聯冠軍賽第3戰勝利。

水手仍以2勝1敗領先，今天和2勝0敗的國聯道奇都要爭取第3勝聽牌的機會。道奇今天回到洛杉磯迎戰釀酒人，將由葛雷斯諾先發，第4戰則推出大谷翔平。

通常都在室內打擊區練打的大谷，國聯外卡戰後打擊陷入低潮，昨難得進行場上的打擊練習，當他第一次走進打擊區，還引起隊友一陣歡呼。

大谷從分區季後賽起的6場比賽，25打數只擊出2支一壘打，打擊率0.080，這是他加盟道奇以來第一次。大谷大聯盟生涯只有2次6場比賽安打不超過2支，且沒有長打。

道奇總教練羅伯斯肯定大谷在國聯冠軍賽的擊球品質已有所提升，雖然還有更多需要改進的，也堅持他在系列賽開打前的觀點，「我認為他的貢獻不僅僅在於打擊率，他上場、推進跑者、獲得保送，及讓貝茲有打點機會，這些都是貢獻。」

今年例行賽大谷在先發投球當天和第2天的打擊狀況明顯下滑，不過，季後賽的打擊低潮和投球無關，他只在分區季後賽先發1場，對費城人投出6局失3分的優質內谷，飆出9次三振，本季則還沒有對戰過釀酒人。

