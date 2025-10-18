大谷今操刀 銜命剃釀酒人光頭

大谷翔平首局敲出久違長打，今將在道奇晉級戰先發登板。

〔記者徐正揚／綜合報導〕大谷翔平昨首局首打席就擊出三壘安打，配合葛拉斯諾5.2局失1分飆出8Ｋ的好投，帶領道奇以3：1擊敗釀酒人，在國聯冠軍賽取得3勝0敗聽牌，大谷今天將在第4戰登板先發，道奇只要獲勝就連續2年晉級世界大賽。藍鳥在美聯冠軍賽第4戰繼續發揮優勢火力，以8：2擊敗水手扳平戰局。

昨敲長打寫紀錄

道奇快意聽牌

大谷1局下首打席把外角滑球碰向右外野後跑出三壘安打，成為在季後賽史上首局首打席至少累計2支全壘打、1支三壘安打的第1人，貝茲立刻跟上二壘安打助道奇先馳得點，釀酒人雖於2局上扳平，但道奇6局下重啟攻勢由艾德曼打下超前分。歷來7戰4勝制季後系列賽有41次出現3勝0敗，其中40次都挺進世界大賽，晉級機率高達97.6％。

大谷生涯首次在季後賽登板是5日在國聯分區系列賽第1戰對費城人，交出6局失3分的優質先發還飆出9K，率道奇以5：3獲勝。道奇總教練羅伯斯表示，大谷在球隊中扮演的關鍵角色不曾改變，第4戰先發的投球數不受限，「他等這一刻很久了，他已準備好了，相信投球與打擊都會有精彩表現。」

薛哲高分貝好投

藍鳥扳平水手

美聯冠軍賽的發展截然不同，41歲塞揚強投薛哲也繳出5.2局失1分的好投，在打線擊出11支安打含2發全壘打的力挺下，帶領藍鳥在客場連拿2勝，與水手戰成2勝2敗。5局下2出局一壘有人，藍鳥總教練施耐德一度想換投卻被薛哲吼退，隨後薛哲三振阿羅薩雷納化解危機，施耐德笑說：「我才走出休息室，他就盯著我看，我以為他想殺了我。」

