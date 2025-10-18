國腳接力按怒 足協理事長請辭

足協理事長王麟祥（資料照，足協提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕足球國家隊訓練與行政管理爭議連環爆，足球協會副秘書長蔡鴻義已請辭獲准，理事長王麟祥也將於11月8日理事會正式提出辭呈以示負責，他表示，希望繼任人選能頂住壓力，持續推動協會治理改善，讓社會看見台灣足球的努力與價值。

王麟祥在2023年3月接任足協理事長，強調自己是球員出身，只想回饋貢獻，怎奈事與願違風波不斷，心灰意冷之餘決定讓賢，協會從他接手時財務缺口近9千萬元，如今已還債6千萬，接下來就交給有能者來承擔，「我也希望協會秉持誠實面對、立即檢討、積極改革的原則，持續推動足球運動發展。」

由於距離足協明年9月改選只剩下不到1年，王麟祥若未獲慰留，將由副理事長暫代。

台灣男足日前在亞洲盃資格賽最終輪第4戰不敵泰國提早出局，賽後總教練黃哲明掛冠求去，隊長陳柏良也點出協會後勤問題，痛批教練和球員未獲尊重，形同「台灣人欺負台灣人」。

緊接著足協又被爆料，5人制代表隊飛往沙烏地阿拉伯參加亞洲盃資格賽，卻因簽證問題在機場卡關，直到起飛前半小時才完成登機。

狀況連連引發輿論譁然，加上運動部高度重視，足協已著手內部檢討與組織調整，針對代表隊行政作業、人員分工與管理流程全面檢視，蔡鴻義下台後近期再聘任新的副秘書長，統籌男、女國家隊事務。

