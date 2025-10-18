自由電子報
體育 即時新聞

台灣大賽今開打》不出平野所料 猿G1派魔神樂

2025/10/18 05:30

2025年台灣大賽32人名單2025年台灣大賽32人名單

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣大賽今晚在台北大巨蛋開戰，樂天桃猿首戰推派魔神樂強碰中信兄弟王牌羅戈，希望先搶下1勝0敗的優勢，中信總教練平野惠一表示，希望能用團隊力量去拿下勝利。

猿隊魔神樂本季對兄弟戰績1勝3敗，防禦率4.50。（資料照）猿隊魔神樂本季對兄弟戰績1勝3敗，防禦率4.50。（資料照）

樂天總教練古久保健二前天練球透露台灣大賽名單應不會有新面孔，昨公布32人名單卻換掉球迷譽為「反爪大將軍」的波賽樂，列入左投凱樂。不過樂天仍由13日中繼1局的魔神樂休4天在G1登板，平野直言在預料之內，「樂天不會做奇怪的調度。」

兄弟洋投羅戈本季例行賽對猿5勝0敗。（記者陳志曲攝）兄弟洋投羅戈本季例行賽對猿5勝0敗。（記者陳志曲攝）

兄弟羅戈打頭陣

台灣大賽今開打》不出平野所料 猿G1派魔神樂兄弟陳統恩（右）昨在大巨蛋特訓觸殺。
（記者陳志曲攝）

本季對猿無敗績

兄弟昨在大巨蛋練球，備戰今晚開打的台灣大賽。（記者陳志曲攝）兄弟昨在大巨蛋練球，備戰今晚開打的台灣大賽。（記者陳志曲攝）

本季奪10勝的黃博多因大腿拉傷缺席名單，中信3名洋投為羅戈、李博登和韋禮加，羅戈頂替連續3次台灣大賽扛G1的德保拉，出戰今年對戰5勝0敗的樂天，投手教練王建民表示，羅戈整季表現都相當穩定，也渴望有台灣大賽登板的經驗，相信他會努力完成比賽。

捕手陣容變動大

陳統恩備受期待

今年中信捕手陣容也有不小變化，去年台灣大賽扛二號捕手的林吳晉瑋意外落選，改由整季僅出賽2場的徐博瑋擔綱三號捕手，平野對此僅說，尊重捕手部門教練王峻杰的選擇，並對今年升任二號捕手的陳統恩有期待，「如果高宇杰狀況不好，統恩會是必要的戰力。」

中信在例行賽跟樂天有14勝10敗的對戰優勢，但樂天在季後挑戰賽背水一戰狂掃3連勝翻盤，氣勢不容小覷。平野就說，每年都覺得樂天是強隊，能從年度第3克服挑戰賽的劣勢打上來，這一點很了不起，「他們下剋上，我們是全年度第一的隊伍，對戰組合滿精彩的。」

大巨蛋前2場中信作東的台灣大賽已提前宣告滿場，合計吸客8萬人破前2戰最多紀錄，而搶下G1勝利也格外重要，台灣大賽史上1勝0敗開局的隊伍，最終奪冠機率高達87.5%，中信過去有6次0勝1敗起步，最終都無法攻頂。

