5犧短 vs.代打全上壘 誰是真奇兵?

兄弟總教練平野惠一（左）親自特訓林志綱的守備動作。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠、羅志朋／台北報導〕台灣大賽兩隊32人名單都暗藏奇兵，中信兄弟帶進26歲的超級工具人林志綱，總教練平野惠一視他在隊上是獨一無二的存在，20歲的樂天桃猿小將何品室融在季後挑戰賽屢建奇功，兩人都可望首度在台灣大賽亮相。

何品室融（資料照）

林志綱被視為獨一無二

26歲的林志綱去年入選台灣大賽但未出賽，今年一軍出賽15場未敲安，最終仍闖進名單，靠的就是5次犧牲短打。昨在大巨蛋練球結束，當全隊都回更衣室休息，平野仍在場上指導細節，林志綱成為最後一位離開的選手，窺見平野對他的期待。

平野直言，林志綱除了戰術執行之外，還有代跑，每個位置都可守，甚至能蹲捕，「在我們球隊是獨一無二的存在。」

何品室融挑戰賽建奇功

何品室融去年從榖保家商畢業後投入選秀，獲樂天第2輪指名，今年在季後挑戰賽兩度代打，且都從統一獅守護神陳韻文手中敲出安打，另選到1次保送，3次打擊全數上壘。事實上，去年選秀前夕平野特別私下詢問記者，對何品室融的了解和看法，顯見對這名高中好手充滿好奇。

何品室融出身花蓮三民青少棒，帶過他的三民教頭張志強說，何品各方面條件都不錯，只是非常沒自信，這次季後挑戰賽看他打擊充滿信心，出棒毫不猶豫，真的進步很多。

