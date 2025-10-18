自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

5犧短 vs.代打全上壘 誰是真奇兵?

2025/10/18 05:30

兄弟總教練平野惠一（左）親自特訓林志綱的守備動作。 （記者陳志曲攝）兄弟總教練平野惠一（左）親自特訓林志綱的守備動作。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠、羅志朋／台北報導〕台灣大賽兩隊32人名單都暗藏奇兵，中信兄弟帶進26歲的超級工具人林志綱，總教練平野惠一視他在隊上是獨一無二的存在，20歲的樂天桃猿小將何品室融在季後挑戰賽屢建奇功，兩人都可望首度在台灣大賽亮相。

何品室融（資料照）何品室融（資料照）

林志綱被視為獨一無二

26歲的林志綱去年入選台灣大賽但未出賽，今年一軍出賽15場未敲安，最終仍闖進名單，靠的就是5次犧牲短打。昨在大巨蛋練球結束，當全隊都回更衣室休息，平野仍在場上指導細節，林志綱成為最後一位離開的選手，窺見平野對他的期待。

平野直言，林志綱除了戰術執行之外，還有代跑，每個位置都可守，甚至能蹲捕，「在我們球隊是獨一無二的存在。」

何品室融挑戰賽建奇功

何品室融去年從榖保家商畢業後投入選秀，獲樂天第2輪指名，今年在季後挑戰賽兩度代打，且都從統一獅守護神陳韻文手中敲出安打，另選到1次保送，3次打擊全數上壘。事實上，去年選秀前夕平野特別私下詢問記者，對何品室融的了解和看法，顯見對這名高中好手充滿好奇。

何品室融出身花蓮三民青少棒，帶過他的三民教頭張志強說，何品各方面條件都不錯，只是非常沒自信，這次季後挑戰賽看他打擊充滿信心，出棒毫不猶豫，真的進步很多。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中