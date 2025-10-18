自由電子報
體育 即時新聞

挑戰賽贏家爭霸 近20年僅2次下剋上

2025/10/18 05:30

陳俊秀（記者陳志曲攝）陳俊秀（記者陳志曲攝）

7戰4勝制的台灣大賽今天開打，由中信兄弟在台北大巨蛋作東迎戰樂天桃猿，賽前就確定開出4萬人滿場票房，足見比賽熱度，而本報也帶領球迷看門道，整理出以下跟大賽相關的魔術數字。

1

中信兄弟平野惠一vs.樂天桃猿古久保健二，上演台灣大賽史上第1次日籍教頭帶兵交鋒戲碼。

2

過去20年從季後挑戰賽出線晉級台灣大賽的球隊，9次僅2次「下剋上」奪冠，前一次是2022年兄弟4戰橫掃桃猿。

7

2014年象猿首次爭霸，如今只剩7人在兩隊32人名單，其中陳俊秀已從桃猿轉披黃衫。

10

兩隊有10人是去年世界12強賽的冠軍國手，桃猿6人、兄弟4人。

14

2011年桃猿北遷桃園後，至今中職15次台灣大賽，有14次一定有桃猿或兄弟參與，今年是兩隊第6度爭霸。

15

過去16次台灣大賽，先拿下首戰勝利（包含保送1勝）的球隊，最終有15次奪冠。

20

20歲的樂天桃猿小將何品室融是兩隊參賽最年輕選手，38歲的中信兄弟牛棚大將李振昌在2008年加盟美職印地安人時，他才快滿3歲。

40

台灣大賽前3戰在大巨蛋進行，這兩年兄弟在大巨蛋60戰狂掃40勝傲視全聯盟，桃猿則是14勝18敗。（記者羅志朋）

