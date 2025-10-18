自由電子報
體育 即時新聞

辜仲諒扮演「桶箍」角色 凝聚亞洲棒球向心力

2025/10/18 05:30

亞洲棒球總會會長辜仲諒（右）拜會美洲棒球會員，宣揚亞洲棒球理念。 （亞洲棒球總會提供）亞洲棒球總會會長辜仲諒（右）拜會美洲棒球會員，宣揚亞洲棒球理念。 （亞洲棒球總會提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕27個國家與地區代表昨齊聚泰國曼谷，出席亞洲棒球總會（ BFA）會員大會，並由世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨BFA會長辜仲諒親自主持，期盼透過棒球消弭政治、宗教、種族和地域的藩籬，建立友誼，促進區域和平穩定，落實「棒球外交」。

印度與巴基斯坦2023年西亞盃曾發生簽證發放爭議，昨兩國代表相互擁抱，共同為亞洲棒球發展而努力，沙烏地阿拉伯代表也為同為穆斯林的巴勒斯坦結清會費。辜仲諒自2022年7月出任BFA會長以來，扮演凝聚會員向心力的「桶箍」角色，且為鼓勵各會員踴躍參與相關賽事與活動，更為阿富汗、寮國、尼泊爾等會員繳納積欠的會費，展現「Asian Power」的團結精神。

親自主持BFA大會

兩年舉行一次的BFA會員大會，除了回顧已完成賽事活動執行情況、年度預算及新增會員案，並確認越南、北韓成為BFA正式會員，約旦、敘利亞為臨時會員。根據WBSC新修訂章程，WBSC執行委員會特設各大洲棒壘球「洲際副會長」職位，棒球、壘球「洲際副會長」各有5名，並由五大洲棒壘球總會各自選出，亞洲棒球「洲際副會長」由日本棒協會長山中正竹出任，未來將由世界排名1、2名的日本與台灣攜手帶領亞洲棒球邁向更高層級。

辜仲諒致詞時感謝BFA全體會員積極參與各項賽事與活動，BFA是全球五大洲最具前瞻性與執行力的棒球組織，為了持續邁向「亞洲大聯盟」，也將透過兒童、學生棒球，積極協助棒球低度開發會員國。

今WBSC改選重頭戲

此外，WBSC今將改選下一任執行副會長等多項重要職務，辜仲諒昨利用BFA會議空檔，積極拜會歐洲、美洲等各大洲會員代表，爭取支持他連任WBSC執行副會長。

