TPBL》特攻回鍋派對 一路壓著國王打

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL新賽季來勢洶洶的中信特攻，昨在例行賽首戰就展現爭冠企圖心，靠回鍋的瑞典洋將飛克攻下全場最高29分，加上阿巴西返台首秀拿下18分，以105：89輕取新北國王。

迎回飛克、阿巴西

旗開得勝

特攻上季以16勝20敗排名第6無緣季後賽，本季迎回超級戰將阿巴西，一躍成為冠軍熱門，昨在新莊體育館迎來同城內戰，飛克首節就火力全開獨攬15分，率隊一路壓著國王打，全場最多領先24分，讓上週拿下2連勝的衛冕軍吞下本季首敗。

飛克攻下29分，另有14個籃板，來自蒙特內哥羅的新外援內馬也有26分、16籃板，前兩節只獲6分的阿巴西易籃後逐漸找到手感，全場斬獲18分、5籃板、5助攻，他對自己TPBL首秀感到滿意，「防守有達到教練要求，希望接下來的比賽也能展現一樣的防守強度。」

特攻總教練莫米爾表示，首戰能贏球固然很開心，「不只是結果，過程也很重要，我們在比賽一開始就展現積極防守，國王前兩場都拿超過100分，但我們今天有效壓制對手，進攻上團隊助攻也有26次，加上今年輪替陣容更深，這也是我們的優勢。」

做足情蒐 逼出對手17失誤

國王昨出現17次失誤，以沃許本18分表現最佳，傑登挹注15分，李愷諺13分是本土最多，上週表現亮眼的新人熊祥泰昨續獲先發機會但只得2分。

國王上週接連擊敗海神和夢想家，展現不同於以往的球風，昨卻遭特攻震撼教育，總教練約翰坦言，團隊沒有做好準備，「特攻做了充足情蒐，我們完全沒跟上對手的強度。」

