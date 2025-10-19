TPBL》于煥亞18分噬夢 發揮第六人價值

海神于煥亞從板凳出發，貢獻18分、7次助攻。 （TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕高雄海神昨靠新外援崔維斯貢獻全隊最高的24分，加上于煥亞替補挹注18分，終場以106：101力退福爾摩沙夢想家，收下本季首勝。

阻夢想家反撲

海神開季遇上傷兵潮，昨僅登錄11名球員，且連兩戰只派出雙洋將，29歲的中鋒崔維斯昨迎來初登場，首節就進帳7分，全場拿下24分、13個籃板。上季抱走年度第六人的于煥亞從板凳出發貢獻18分、7次助攻，加上當家前鋒胡瓏貿化身射手，三分球6投5中斬獲17分，賞給夢想家開季2連敗。

總教練費雪賽後滿意球隊掌握節奏，團隊傳出21次助攻，他說，「雖然失誤還是不少，但球員在場上很努力做到該做的事情，等到傷兵陸續回歸，我們會漸入佳境。」

海神上季在季後賽首輪淘汰夢想家，昨再度攻克洲際迷你蛋，于煥亞直言，比賽的張力讓自己想起季後賽，「每次作客夢想家都很有挑戰性，球員會喜歡打這種比賽。」

夢想家新主帥簡浩首勝尚未開張，昨他們一度克服13分落後在末節反超，可惜關鍵時刻頻頻失誤錯失逆轉機會，新外援恩尼斯拿下全隊最高的26分，霍爾曼16分，張宗憲貢獻本土最佳15分，蔣淯安2投0中，13分全來自罰球。

