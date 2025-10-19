辜仲諒獲無異議通過 連任WBSC執行副會長

辜仲諒（後排中）連任WBSC執行副會長。（亞洲棒球總會提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會昨在泰國曼谷舉行，在129個國家和地區、近300位會員代表見證下，亞洲棒球總會會長辜仲諒獲無異議通過連任WBSC執行副會長，總統賴清德、外交部長林佳龍都發出賀電。

將積極推動棒壘球

成為奧運常設項目

辜仲諒表示，將持續協助WBSC會長法卡利團結五大洲，積極推動棒壘球成為奧運常設項目，促進亞洲地區與各大洲的交流，擴大棒球參與人口，推廣永不放棄、遇強則強的棒球精神，以運動打造美好世界。

請繼續往下閱讀...

棒運人士指出，這表達國人對辜仲諒將台灣打造為國際棒壇重鎮寄予厚望，期望他未來多在國際間奔走、交流，爭取下任WBSC會長。

落實台灣棒球外交

成功爭取主辦多項大賽

辜仲諒2022年7月接任WBSC執行副會長以來，積極落實「棒球外交」，爭取世界棒球12強賽預賽、經典賽資格賽，及U12、U15、U18世界盃在台灣舉辦。據WBSC近4年官方統計資訊，台灣共承辦7項WBSC國際賽事，高居亞洲第一，在全世界也僅次於墨西哥，而WBSC會員大會也公布近4年金、銀、銅牌獲獎數前3名，台灣共獲7銀、8銅，在銀牌、銅牌獲獎數皆上榜。

辜仲諒本屆大會期間拜會各大洲會員代表，宣揚亞洲棒球願景，他指出，世界棒球排名前5的台灣、日本及南韓都來自亞洲。WBSC大會已累積3屆選在亞洲進行，證明亞洲棒球勢力崛起，加上亞洲擁有45億人口，是最有發展潛力的棒球新藍海，他也期盼籌組「亞洲大聯盟」，提升棒球運動在世界體壇的地位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法