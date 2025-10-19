自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

辜仲諒獲無異議通過 連任WBSC執行副會長

2025/10/19 05:30

辜仲諒（後排中）連任WBSC執行副會長。（亞洲棒球總會提供）辜仲諒（後排中）連任WBSC執行副會長。（亞洲棒球總會提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會昨在泰國曼谷舉行，在129個國家和地區、近300位會員代表見證下，亞洲棒球總會會長辜仲諒獲無異議通過連任WBSC執行副會長，總統賴清德、外交部長林佳龍都發出賀電。

將積極推動棒壘球

成為奧運常設項目

辜仲諒表示，將持續協助WBSC會長法卡利團結五大洲，積極推動棒壘球成為奧運常設項目，促進亞洲地區與各大洲的交流，擴大棒球參與人口，推廣永不放棄、遇強則強的棒球精神，以運動打造美好世界。

棒運人士指出，這表達國人對辜仲諒將台灣打造為國際棒壇重鎮寄予厚望，期望他未來多在國際間奔走、交流，爭取下任WBSC會長。

落實台灣棒球外交

成功爭取主辦多項大賽

辜仲諒2022年7月接任WBSC執行副會長以來，積極落實「棒球外交」，爭取世界棒球12強賽預賽、經典賽資格賽，及U12、U15、U18世界盃在台灣舉辦。據WBSC近4年官方統計資訊，台灣共承辦7項WBSC國際賽事，高居亞洲第一，在全世界也僅次於墨西哥，而WBSC會員大會也公布近4年金、銀、銅牌獲獎數前3名，台灣共獲7銀、8銅，在銀牌、銅牌獲獎數皆上榜。

辜仲諒本屆大會期間拜會各大洲會員代表，宣揚亞洲棒球願景，他指出，世界棒球排名前5的台灣、日本及南韓都來自亞洲。WBSC大會已累積3屆選在亞洲進行，證明亞洲棒球勢力崛起，加上亞洲擁有45億人口，是最有發展潛力的棒球新藍海，他也期盼籌組「亞洲大聯盟」，提升棒球運動在世界體壇的地位。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中