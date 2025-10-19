WBSC金鑽榮譽獎章 表彰辜仲諒棒球成就

辜仲諒（左）從WBSC會長法卡利手中接下「金鑽榮譽獎章」。 （亞洲棒球總會提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會會長辜仲諒昨獲頒「金鑽榮譽獎章」，藉此表彰其遠見、教育理念，及扎根亞洲基層棒球的傑出貢獻。WBSC會長法卡利指出，希望借重辜仲諒的成功經驗與卓越能力，協助WBSC將棒球運動的觸角，繼續延伸到亞洲各地。

「金鑽榮譽獎章」自2019年起頒給全球推動棒球特殊功績人士，之前僅6人獲此殊榮。法卡利表示，辜仲諒在台灣從推動基層棒球做起，接手經營職棒球隊後，致力於掃蕩假球，促使台灣職棒重新發展，並促進亞洲棒球運動及世界棒球風氣，貢獻卓著。

辜仲諒指出，棒球不應屬於少數強國，應成為整個亞洲共享的文化與運動語言，透過運動賽事交流、建立友誼，因此台灣、日本等棒球強國應協助棒球發展中的國家，從東南亞、南亞一路到西亞的沙烏地阿拉伯，都希望借鏡「台灣經驗」。

WBSC大會官方介紹「金鑽榮譽獎章」獲獎人時提及，辜仲諒是金融界知名企業家，也是台灣最大金融控股公司之一中國信託金控的大股東，在他的領導下，中信兄弟多年來在中華職棒大聯盟屢創佳績，台灣隊也在去年世界棒球12強賽勇奪冠軍。

