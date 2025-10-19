魔神樂鎖象 樂天首嘗G1勝果

猿隊教頭古久保健二（左）在休息室迎接投出優質先發的魔神樂（中），一旁則是打擊功臣梁家榮。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕僅休4天就扛下台灣大賽開幕戰的魔神樂，昨7局無失分，和陳冠宇、朱承洋聯手以3：0完封中信兄弟，助樂天桃猿旗開得勝，這也是樂天入主中職以來首度在G1開胡，今晚將押出王牌威能帝爭取連勝。

猿隊魔神樂在台灣大賽Ｇ1先發7局無失分，完全壓制兄弟火力。 （記者林正堃攝）

投出7局優質先發

台灣大賽首戰開出4萬人滿場票房。（記者林正堃攝）

3投聯手完封兄弟

台灣大賽G1先發 至少投7局無失分

魔神樂在季後挑戰賽4天內投2場，合計投104球、7.1局，他無懼滿血的中信王牌羅戈，繳出樂天球團在台灣大賽首次至少7局無失分、且被敲3安以內的先發表現。

魔神樂表示，從春訓就準備好應付漫長球季的體力，知道G1滿場更加激發腎上腺素，加上隊友比賽前段就得分，投起來更舒服。樂天總教練古久保健二也說，打到球季後段，選手都很疲勞，只是沒有講出來，由教練團扮演後盾去幫助選手。

猿2次關鍵盜壘

成功串聯攻勢

樂天延續挑戰賽的氣勢，面對例行賽0勝5敗的羅戈，1、3局靠林立、林子偉安打後積極盜二壘，雙雙串聯梁家榮的適時安打，讓羅戈僅撐5局，成為2015年克拉帝後，又有中信先發投手在G1吞敗投，古久保直呼：「這2次盜壘非常關鍵。」

中信10月5日打完例行賽最終戰，已12天未出賽，雖然安排練習賽，昨在場上仍顯露對比賽的陌生感，4局上外野手曾頌恩接到安打球沒立即回傳內野，岳東華也沒注意陳晨威搶攻二壘，一度讓羅戈深陷1出局二、三壘有人的危機。

中信總教練平野惠一不認為是休息太久造成，是樂天延續挑戰賽的氣勢，攻守都有好表現，但也坦言4局上的守備是漏洞，「我們的目標是沒有破綻的比賽，這是必須反省的。」

中信前4年3冠都是G1都奪勝，今年是相隔5年出師不利，且隊史6次0勝1敗開局都沒奪冠，平野特別向象迷說抱歉，誓言今晚第2戰一定討回來，「雖然跌倒了，但我們知道站起來的方法。」

