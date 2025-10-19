只休4天再打 梁家榮證明非劣勢

猿隊梁家榮前兩打席都貢獻打點。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿梁家榮昨在第1、3局先後敲出帶有1分打點的安打，兩度狙擊中信兄弟王牌羅戈，絕對是台灣大賽首戰的「隱形MVP」，他說，羅戈球路非常犀利，積極進攻對打者較有利，剛好有好結果。

攻進前2分 隱形MVP

今年季後挑戰賽樂天克服0勝2敗的絕境，連拿3勝扳倒統一獅闖進台灣大賽，昨關鍵雙安領軍拿下首戰勝利，梁家榮表示，滿意外的，在季後挑戰賽處於劣勢，再拚命打上來，「雖然一路不被看好，但我們咬緊牙根也要看好自己。」

Lamigo桃猿在2012至19年，8年豪取6冠，2020年樂天桃猿接手至今1冠難求。梁家榮說，這次以挑戰者姿態和今年度王者爭冠，想延續季後挑戰賽的韌性來打台灣大賽，無論結果如何，都要在場上展現不認輸的一面，「以往戰果輝煌沒錯，現在我們要重新創建屬於自己的未來。」

2022年樂天在台灣大賽以逸待勞，最終遭兄弟4戰橫掃，如今主客易位，梁家榮指出，這次從季後挑戰賽打上來，只休4天再打台灣大賽好像也不是壞事，當然對投手負擔較大，但打者能延續打擊手感。

