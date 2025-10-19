大谷封神 10K勝投3響砲

大谷翔平獲選國聯冠軍賽MVP。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大谷翔平昨把國聯冠軍賽第4戰變成二刀流個人秀，「投手大谷」交出6局無失分飆10K的超優質先發，「打者翔平」演出載入史冊的單場三響砲，率道奇以5：1擊敗釀酒人完成直落四橫掃，將挑戰自1998-2000年洋基後再有球隊衛冕世界大賽冠軍，大谷也因這場史詩級演出獲選國聯冠軍賽MVP。

道奇直落四 直達世界大賽

大谷1局上投出保送後連飆3K下丘，隨即化身1棒翔平1局下首打席就開砲，帶動打線灌進3分大局，之後他在4局下、7局下各轟1發，隊友不可置信地紛紛雙手抱頭。這3轟依序讓他寫下史上第1位首局首打席開轟投手、單場雙響投手、單場三響還投出10次三振的大紀錄，連對手釀酒人總教練墨菲都讚嘆：「我們見證季後賽史上最偉大的個人秀」。

大谷7局上投出保送再被敲安後，由牛棚化解危機，帳面上他用100球投6局只被敲2安，生涯季後賽第2勝到手，他表示，其實很想把第7局投完，因為之前打得並不好，這場總算可以幫上忙，MVP是全隊一起贏得的榮譽，自己只是代表領獎，「我們再拿4勝吧！今天大家好好喝一杯。」

美聯冠軍賽第5戰則由水手6：2擊敗藍鳥，包括羅里8局下追平轟、蘇亞雷斯超前滿貫砲，取得3勝2敗的聽牌優勢。

