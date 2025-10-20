自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

射箭年終賽》許芯慈奪銀 平台灣史上最佳

2025/10/20 05:30

許芯慈（左）奪銀，與指導教練吳英男合影。（射箭協會提供）許芯慈（左）奪銀，與指導教練吳英男合影。（射箭協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕17歲「最強高中生」許芯慈昨在射箭世界盃年終賽女子反曲弓金牌戰，與東京奧運3金得主、南韓名將安山一路激戰，惜在延長加射落敗，拿下一面銀牌，追平台灣隊史最佳成績。

射箭年終賽僅8人參賽，許芯慈是唯一取得門票的台灣選手，而她在首輪靠著加射以6：5險勝中國選手李佳蔓，4強再以7：1力退美國好手卡夫霍德，成功挺進金牌戰。

改判延長戰線

加射7：8惜敗

面對強敵安山，許芯慈在前4局射完還以積分3：5落後，第5局比完原本雙方分數戰成平手，但裁判改判許芯慈有一支壓線9分箭，反倒以28：27勝出，積分追成5：5平手。許芯慈表示，前5局結束就聽到現場爆出幫安山慶祝的歡呼聲，後來看到大螢幕秀出裁判改判，讓她成功延長戰線，「當下看到有嚇到，但時間很快，沒想太多就繼續比賽。」惜最後加射以7：8落敗，仍追平譚雅婷在2019年的隊史最佳銀牌成績。

許芯慈是台灣射箭的閃耀新星，從去年亞洲青少年錦標賽囊括3金，到今年世界盃馬德里站奪銀，年終賽在強敵環伺下也摘銀，讓教練吳英男都大讚，其中最難可貴的是她過往在失誤後總會懊惱不已，如今透過大賽成長，學著不再鑽牛角尖，而是能更果斷的射出每支箭，接下來她將朝年底的亞運選拔賽繼續努力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中