射箭年終賽》許芯慈奪銀 平台灣史上最佳

〔記者吳孟儒／綜合報導〕17歲「最強高中生」許芯慈昨在射箭世界盃年終賽女子反曲弓金牌戰，與東京奧運3金得主、南韓名將安山一路激戰，惜在延長加射落敗，拿下一面銀牌，追平台灣隊史最佳成績。

射箭年終賽僅8人參賽，許芯慈是唯一取得門票的台灣選手，而她在首輪靠著加射以6：5險勝中國選手李佳蔓，4強再以7：1力退美國好手卡夫霍德，成功挺進金牌戰。

改判延長戰線

加射7：8惜敗

面對強敵安山，許芯慈在前4局射完還以積分3：5落後，第5局比完原本雙方分數戰成平手，但裁判改判許芯慈有一支壓線9分箭，反倒以28：27勝出，積分追成5：5平手。許芯慈表示，前5局結束就聽到現場爆出幫安山慶祝的歡呼聲，後來看到大螢幕秀出裁判改判，讓她成功延長戰線，「當下看到有嚇到，但時間很快，沒想太多就繼續比賽。」惜最後加射以7：8落敗，仍追平譚雅婷在2019年的隊史最佳銀牌成績。

許芯慈是台灣射箭的閃耀新星，從去年亞洲青少年錦標賽囊括3金，到今年世界盃馬德里站奪銀，年終賽在強敵環伺下也摘銀，讓教練吳英男都大讚，其中最難可貴的是她過往在失誤後總會懊惱不已，如今透過大賽成長，學著不再鑽牛角尖，而是能更果斷的射出每支箭，接下來她將朝年底的亞運選拔賽繼續努力。

