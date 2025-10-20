兄弟屢攻不下 猿再「守」住G2

桃猿威能帝繳出7局失1分優質先發。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟昨浪費最後兩局大好得分機會，最終就以1：2不敵樂天桃猿，台灣大賽前兩戰都落敗，且總計只得1分，球隊屢攻不下，兄弟總教練平野惠一賽後難掩落寞，「真的很可惜，滿遺憾的。」平野也盛讚樂天守備真的非常出色。

林立1局上敲出陽春全壘打，為桃猿先馳得點。（記者陳志曲攝）

9下1、2壘有人

桃猿林子偉（右2）關鍵守備，化解失分危機。（記者陳志曲攝）

兄弟再失良機

前7局結束兄弟落後1分，8局下無人出局滿壘，黃韋盛擊出內野滾地球，樂天二壘手林子偉接球後選擇傳本壘抓到出局數，代打曾頌恩擊出雙殺打攻勢瓦解，9局下無人出局一、二壘有人，詹子賢同樣擊出雙殺打，江坤宇擊成內野滾地球出局，兄弟多次錯失扳平甚至超前的機會，最終1分飲恨。

樂天總教練古久保健二指出，團隊守備真的很棒，每個處理球的判斷都很準確，8局下二壘手林子偉接球後傳給游擊手馬傑森，馬傑森徒手接球再快傳一壘完成雙殺，處理得順暢又完美，如果不是用徒手接球，可能就無法抓到雙殺。

兄弟連15局吞蛋

台灣大賽紀錄

兄弟首戰慘遭完封，昨第2戰直到7局下才靠暴投進帳分數，連續15局得0分，改寫台灣大賽史上開賽最長連續局數未得分的聯盟紀錄，同時追平台灣大賽最長連續局數未得分的隊史紀錄。

台灣大賽前兩戰兄弟得點圈有人10打數0安打，留下10個殘壘，球隊久攻不下，平野說，其實就差一支關鍵的打擊，整個攻勢就會不太一樣，打者太想要一棒當英雄，忽略推進、上壘的重要性。

9天投214球

威能帝喊撐過去

樂天王牌威能帝先發7局失1分拿下勝投和單場MVP，台灣大賽史上跨季連18局無失分追平聯盟紀錄，從季後挑戰賽到台灣大賽，9天3度登板共投214球，他說，心理不會累，但身體的確有些疲勞，好在狀況是好的，球季就剩最後一個禮拜，希望能撐過去，也感謝大巨蛋左外野猿迷賣力應援，「我有感受到他們的力量。」

樂天桃猿昨天靠王牌投手威能帝繳7局失1分優質先發，加上隊長林立首局首打席開轟助威，最終樂天就以2：1扳倒兄弟，台灣大賽前兩戰樂天全勝，兄弟0勝2敗。

今年猿象G3將於明天繼續在大巨蛋展開，為樂天主場。根據歷史數據顯示，台灣大賽史上出現18次前兩戰都獲勝的球隊，最終有16次拿下總冠軍，機率高達88.9%。

