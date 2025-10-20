林子偉拆彈解危 兄弟滿壘大中計

林子偉（記者陳志曲攝）

關鍵8局下 策動巨大3出局

〔記者龔乃玠／台北報導〕昨在8局下面對0出局滿壘大危機，樂天桃猿陳冠宇在震耳欲聾的象迷喊聲中，製造此役最重要的2顆滾地球，皆由二壘手林子偉掌握，策動3個巨大出局數，在大巨蛋刮起「子海嘯」，用守備讓象迷的逆轉期待大落空。

中信靠岳東華四壞串聯宋晟睿安打，加上林志綱成功的戰術執行攻佔滿壘，林子偉面對黃韋盛的二壘滾地球傳本壘抓到第1個出局，再祭出「魚住佈陣」攔下曾頌恩可能穿越的中間滾地球，拋傳給馬傑森完成巨大雙殺守備，0失分下莊，陳冠宇奇蹟直呼：「不知道怎麼搞定的！」

0失分下莊 陳冠宇感謝二游

林子偉在挑戰賽4戰就抓到4次雙殺，台灣大賽2戰抓2次，他笑說，沒有去計算次數，防守就是做到最好，「這場比賽沒有打很好，那就靠守備，在挑戰賽、台灣大賽能幫助球隊是一件非常快樂的事情。」

化解0出局滿壘危機，陳冠宇直呼自己沒在這種情況0失分下莊過，所幸在台灣大賽完成重要的1次，「二游的守備真的幫助很大，非常高水準的守備。」

樂天精神領袖林泓育台灣大賽前2戰都沒出賽，但從挑戰賽灌輸全隊季後賽來玩的「脱壓戰法」，林子偉也深受影響，「放開一點，不要有太大的壓力。」

