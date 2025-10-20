數千黑衫應「猿」團 聲浪震撼平野

中信兄弟大巨蛋主場，左外野塞滿數千名「黑色軍團」。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣大賽前兩戰中信兄弟大巨蛋主場，左外野塞滿數千名「黑色軍團」，他們是樂天桃猿客隊應援團，加油聲浪震耳欲聾，場面非常震撼，氣勢絲毫不輸主隊兄弟，就連兄弟總教練平野惠一都說，「真的很厲害、很震撼！」

樂天應援團長GGG哥說，前兩戰號召猿迷穿「進擊黑」衣服，大家整齊劃一，打造「應援軍團」的概念，讓大巨蛋左外野呈現滿滿的黑潮大軍，「有人說我們是受過專業訓練的應援團，沒錯，我們受過120場例行賽和4場季後挑戰賽的試煉，球員在場上拚，10號隊友要努力幫他們加油。」

GGG哥表示，大巨蛋客場應援沒有播放電子樂，這次找回久違的小號，搭配鼓聲和猿迷拍手節奏，會來客場的球迷，基本上都是「本質迷」，音樂只是輔助，真正的應援聲是猿迷自發性地喊出來，結果整場都蓋過音樂聲，「有一句話說，發瘋的桃猿打線很恐怖，我覺得10號隊友更震撼！」

大巨蛋前兩戰都4萬人滿場，昨G2台北外頭下雨，比賽不受影響，猿象雙方球迷在蛋內熱情觀戰，體驗台灣大賽有大巨蛋戰場的可貴。

