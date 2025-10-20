自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

數千黑衫應「猿」團 聲浪震撼平野

2025/10/20 05:30

中信兄弟大巨蛋主場，左外野塞滿數千名「黑色軍團」。（記者陳志曲攝）中信兄弟大巨蛋主場，左外野塞滿數千名「黑色軍團」。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣大賽前兩戰中信兄弟大巨蛋主場，左外野塞滿數千名「黑色軍團」，他們是樂天桃猿客隊應援團，加油聲浪震耳欲聾，場面非常震撼，氣勢絲毫不輸主隊兄弟，就連兄弟總教練平野惠一都說，「真的很厲害、很震撼！」

樂天應援團長GGG哥說，前兩戰號召猿迷穿「進擊黑」衣服，大家整齊劃一，打造「應援軍團」的概念，讓大巨蛋左外野呈現滿滿的黑潮大軍，「有人說我們是受過專業訓練的應援團，沒錯，我們受過120場例行賽和4場季後挑戰賽的試煉，球員在場上拚，10號隊友要努力幫他們加油。」

GGG哥表示，大巨蛋客場應援沒有播放電子樂，這次找回久違的小號，搭配鼓聲和猿迷拍手節奏，會來客場的球迷，基本上都是「本質迷」，音樂只是輔助，真正的應援聲是猿迷自發性地喊出來，結果整場都蓋過音樂聲，「有一句話說，發瘋的桃猿打線很恐怖，我覺得10號隊友更震撼！」

大巨蛋前兩戰都4萬人滿場，昨G2台北外頭下雨，比賽不受影響，猿象雙方球迷在蛋內熱情觀戰，體驗台灣大賽有大巨蛋戰場的可貴。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中