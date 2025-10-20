今搶晉世界大賽 水手王牌大讚大谷

吉爾伯特（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕美聯冠軍賽第6戰今天回到藍鳥的多倫多主場進行，以3勝2敗聽牌的水手距離隊史首次晉級世界大賽只差最後一步，推出王牌投手吉爾伯特全力搶勝，能在晉級關鍵戰擔任先發讓他難掩激動，也盛讚在國聯冠軍賽第4戰演出單場三響砲的大谷翔平，渴望能在世界大賽與大谷領軍的道奇交手。

吉爾伯特指出，經過這麼長的球季，能夠走到這一步，本身就已經很了不起，球隊決定在晉級關鍵戰把球交給他，這是他從小夢寐以求的時刻，很期待晉級世界大賽後強碰道奇，「道奇說不定是棒球史上最強的球隊之一，如果真與他們對戰，將會是夢幻般的舞台。」水手是大聯盟唯一尚未打進世界大賽的球隊，今年是自1977年成軍後第4次叩關。背水一戰的藍鳥則推出右投耶薩維奇先發。

水手在第5戰8局下靠2發全壘打轟下5分逆轉聽牌的同日，大谷交出單場三響砲、投出10次三振的史詩級表現，吉爾伯特表示，平常他不太會看全壘打精華，但只會看大谷的，「毫無疑問，他是有史以來最偉大的球員，看他打球真的很享受。」水手總教練威爾森也盛讚大谷：「要在投打兩端都達成那種境界，毫無疑問是場會被載入史冊的比賽。」

藍鳥今天面臨背水一戰，希望把戰線延長到第7戰，進而自1992-93年二連霸後再次挺進世界大賽，總教練施奈德也對大谷的表現感到讚嘆，他指出，在季後賽6局10Ｋ還單場三響，只達成其中一項就已經是大新聞，但大谷兩項都做到，「我無法用言語形容，這實在難以置信，他改變了棒球現今運作的模式，真的很驚人。」

美媒普遍看好道奇能衛冕世界大賽冠軍，棒球網站《JUST BASEBALL》認為，道奇目前的狀態是「無法被阻止的」，深度與星度都不輸當年的洋基，成為名副其實的「永遠的冠軍熱門」，即使藍鳥或水手晉級，想擊敗道奇將是天方夜譚，「這支球隊正在邁入一個新的時代，『大谷王朝』的序幕已經揭開。」

