超風速來亂 未成正式紀錄》陳玟溥百米飆速 9秒95「金」奇

陳玟溥在100公尺決賽飆出9秒95奪金，可惜風速每秒達2.7公尺，超過規定2.0公尺，未能成為正式全國紀錄。 （記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／雲林報導〕台南市快腿陳玟溥昨在114年雲林全運會田徑男子100公尺決賽，飆出驚人的9秒95勇奪生涯首面全運會金牌，可惜雲林縣立體育場風速高達每秒2.7公尺，超過規定2.0公尺，不列入正式紀錄，隨後他也幫助台南市在400公尺接力摘金。

26歲的陳玟溥預賽就以10秒26締造生涯最佳，但準決賽登場前卻很緊張，他表示，「我之前在全運會沒有進過前4名，還好教練不斷鼓勵我，告訴我放鬆一點一定可以做到。」

單日兩趟不到10秒

台灣第1人

陳玟溥準決賽在超順風助威下飆出9秒99，決賽又一馬當先跑出以9秒95，成為台灣首位單日兩趟都飆進10秒內的短跑選手。不過，陳玟溥沒有太開心，因為戰友賴柏翔僅以10秒26獲第4，「謝謝柏翔平時陪我訓練，維持訓練強度，他沒拿到獎牌我有點難過。」林祐賢以10秒24獲得銀牌，林昱堂10秒25鍍銅。

陳玟溥是2023年杭州亞運400接力隊成員，卻發生阿基里斯腱撕裂傷，讓他跌入谷底，去年幾乎沒有成績，也曾想過要放棄，還好身邊的人不斷鼓勵他，他也不想浪費187公分的身材優勢，努力復健，終於在今年大放異彩。

陳玟溥今年全大運包辦100、200公尺雙金，如今在全運會斬獲生涯首面個人金牌，他笑說，「賽季還沒結束，接下來還有200公尺，還要繼續努力！」

女子100公尺，台北市女將廖晏均預賽以11秒53打破大會紀錄，並取得亞運資格，昨她準決賽跑出11秒22，決賽再以11秒24摘金，但兩趟都超風速，她透露，至少已看到這樣的成績，也增添不少信心。

