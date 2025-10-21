自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

久違挺舉130公斤 郭婞淳全運會奪金︰沒有不可能

2025/10/21 05:30

郭婞淳昨以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤摘金。（全運會提供）郭婞淳昨以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤摘金。（全運會提供）

挺舉、總和 雙破大會

郭婞淳昨以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤摘金。（全運會提供）郭婞淳昨以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤摘金。（全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕台東縣「舉重女神」郭婞淳昨在全運會女子64公斤級，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤摘金，其中挺舉、總和雙破大會。

郭婞淳坦言，從巴黎奧運後就一直無法舉到130公斤，前兩週的世錦賽又因傷作罷，這次全運會在確定奪金後，也決定在第3把再次挑戰，她紅著眼眶說：「130公斤是鼓勵我自己的動力，我也始終相信自己，沒有不可能。」

傷勢反覆 走過煎熬

因傷勢反覆，郭婞淳的訓練狀態時好時壞，讓她內心相當煎熬，「練得好的時候覺得自己可以，練不好的時候又會懷疑自己。」這次的成績帶給她不少信心，還笑說：「明年的名古屋亞運燃起一點希望了。」

郭婞淳也想以自身經歷鼓勵大家，「不管是體育或是其他領域的人，都會碰到類似問題，但我學會了怎麼讓自己度過這些經歷，希望可以幫助到有需要的人，也希望他們不要第一時間就放棄。」

上屆在59公斤級奪金的郭婞淳，這次在64公斤級稱霸，完成個人連7屆全運會摘金紀錄，彰化縣邱于菱以總和204公斤奪銀，台南市李恩昀201公斤鍍銅。

江宗翰3連霸

挺舉破全國

男子組73公斤級，屏東縣江宗翰以抓舉140公斤、挺舉179公斤、總和319公斤締造3連霸，其中挺舉更打破全國紀錄，他也要將金牌獻給上月驟逝的養父，哽咽地說：「希望表現給他看。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中