久違挺舉130公斤 郭婞淳全運會奪金︰沒有不可能

郭婞淳昨以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤摘金。（全運會提供）

挺舉、總和 雙破大會

郭婞淳昨以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤摘金。（全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕台東縣「舉重女神」郭婞淳昨在全運會女子64公斤級，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤摘金，其中挺舉、總和雙破大會。

郭婞淳坦言，從巴黎奧運後就一直無法舉到130公斤，前兩週的世錦賽又因傷作罷，這次全運會在確定奪金後，也決定在第3把再次挑戰，她紅著眼眶說：「130公斤是鼓勵我自己的動力，我也始終相信自己，沒有不可能。」

請繼續往下閱讀...

傷勢反覆 走過煎熬

因傷勢反覆，郭婞淳的訓練狀態時好時壞，讓她內心相當煎熬，「練得好的時候覺得自己可以，練不好的時候又會懷疑自己。」這次的成績帶給她不少信心，還笑說：「明年的名古屋亞運燃起一點希望了。」

郭婞淳也想以自身經歷鼓勵大家，「不管是體育或是其他領域的人，都會碰到類似問題，但我學會了怎麼讓自己度過這些經歷，希望可以幫助到有需要的人，也希望他們不要第一時間就放棄。」

上屆在59公斤級奪金的郭婞淳，這次在64公斤級稱霸，完成個人連7屆全運會摘金紀錄，彰化縣邱于菱以總和204公斤奪銀，台南市李恩昀201公斤鍍銅。

江宗翰3連霸

挺舉破全國

男子組73公斤級，屏東縣江宗翰以抓舉140公斤、挺舉179公斤、總和319公斤締造3連霸，其中挺舉更打破全國紀錄，他也要將金牌獻給上月驟逝的養父，哽咽地說：「希望表現給他看。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法