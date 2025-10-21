自由日日shoot》選手證上錯車 高雄女籃取消資格╱高市運發局︰檢討懲處

全運會高雄女籃代表隊19日出戰台南時，因全隊選手證遺落車上，來不及送回，導致比賽資格取消。（大會提供）

球員錯愕 球迷罵翻

〔記者許麗娟、葛祐豪／高雄報導〕114年全國運動會正在雲林縣舉行，高雄市女籃隊卻爆出大烏龍，19日原訂對戰台南市，但全隊的選手證竟遺落在車上來不及取回，當場被判定取消資格吞敗，離譜行為讓球員錯愕、球迷罵翻，高雄市運動發展局則表示將檢討缺失。

高雄女籃本屆是以普門中學、佛光大學為主體，全隊共12名選手和2名教練，據了解，由於同時又有國中部選手在桃園打聯賽，教練要兩地跑，18日上午球隊在斗六籃球場輸給台北市後，教練隨即趕往桃園觀看國中部比賽，回程未搭同一部車，等到19日上午10點要對台南市，才發現由教練集中保管的所有選手證都放在另一部車上，而車子卻在桃園。

當日高市隊仍依規定時間前往斗六籃球場，但因選手證未能在規定時間內送回，不得入場出賽，直接被取消資格，球員得知後非常錯愕、沮喪，教練也很自責，但依規定沒有選手證就無法出賽，也只能黯然離場。

高雄女籃上屆全運會得第6名，本屆18日首戰台北市落敗，19日次戰又因烏龍事件遭大會直接判輸球，昨雖以74：58擊退台中市，但已無緣晉級4強，最多只能爭第5名，隊員難掩失落。

高雄市運發局表示，經查證球隊確實因未帶選手證的重大疏失無法出賽，已請高雄市體育總會要求籃球委員會及帶隊教練檢討缺失，相關責任將等賽程全部結束後再依規定懲處。

高市議會教育小組召集人邱于軒表示，「這起人為烏龍，是非常不應該發生的！」對長年訓練的運動員來說，揮汗苦練的辛勞一夕化為烏有，對選手是多大的打擊，也非常不公平。運發局不是一句「檢討懲處」就能善後，應比照上次體育署處理足協，透過補助經費的權限，來加強對籃委會的管理和告誡。

