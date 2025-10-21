自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

鄭浩均、林暉盛 戰線延長可用之兵

2025/10/21 05:30

鄭浩均（資料照）鄭浩均（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣大賽G4明天在桃園球場舉行，由於近日天候不穩定，下雨機率高，若因雨勢致使場地狀況不佳無法比賽，將延到23日（週四）於原場地進行，這一改變，將牽動猿象兩隊先發輪值的調度，是否影響爭霸戰局，有待觀察。

林暉盛（資料照）林暉盛（資料照）

明G4若延賽 週四桃園原地開打

一旦明天因雨延賽，雙方G1先發投手羅戈、魔神樂各投94球，都有機會在投1休4節奏下於G4再次先發，其中羅戈G1只投5局吞敗，若球隊面臨背水一戰，提前在週四再度登板，不無可能。

中信兄弟若能將戰線延長，需要動用其他本土先發，或牛棚有戰力需求，鄭浩均、林暉盛這兩位2022、23年首輪選秀入隊的前道奇隊體系旅美好手，都已經準備妥當，盼能貢獻「一臂之力」。

例行賽期間，中信本土先發投手群合計拿13勝高居聯盟之冠，其中傷癒復出的前新人王鄭浩均，在有單場用球數限制下，仍進帳5勝1敗、防禦率1.49；林暉盛季初在二軍多半擔任後援，季末進入一軍先發輪值，繳出3勝1敗、防禦率2.86。

鄭、林都沒有中職季後賽經驗，鄭浩均有機會扛一場先發，林暉盛則是兼具中繼和先發經驗，可能支援牛棚，兩人前兩戰都在未出賽名單，隨著戰況丕變，他們都得待命隨時登板，準備台灣大賽初體驗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中