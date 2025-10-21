鄭浩均、林暉盛 戰線延長可用之兵

鄭浩均（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣大賽G4明天在桃園球場舉行，由於近日天候不穩定，下雨機率高，若因雨勢致使場地狀況不佳無法比賽，將延到23日（週四）於原場地進行，這一改變，將牽動猿象兩隊先發輪值的調度，是否影響爭霸戰局，有待觀察。

林暉盛（資料照）

明G4若延賽 週四桃園原地開打

一旦明天因雨延賽，雙方G1先發投手羅戈、魔神樂各投94球，都有機會在投1休4節奏下於G4再次先發，其中羅戈G1只投5局吞敗，若球隊面臨背水一戰，提前在週四再度登板，不無可能。

請繼續往下閱讀...

中信兄弟若能將戰線延長，需要動用其他本土先發，或牛棚有戰力需求，鄭浩均、林暉盛這兩位2022、23年首輪選秀入隊的前道奇隊體系旅美好手，都已經準備妥當，盼能貢獻「一臂之力」。

例行賽期間，中信本土先發投手群合計拿13勝高居聯盟之冠，其中傷癒復出的前新人王鄭浩均，在有單場用球數限制下，仍進帳5勝1敗、防禦率1.49；林暉盛季初在二軍多半擔任後援，季末進入一軍先發輪值，繳出3勝1敗、防禦率2.86。

鄭、林都沒有中職季後賽經驗，鄭浩均有機會扛一場先發，林暉盛則是兼具中繼和先發經驗，可能支援牛棚，兩人前兩戰都在未出賽名單，隨著戰況丕變，他們都得待命隨時登板，準備台灣大賽初體驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法