體育 即時新聞

暌違40年藍鳥今打G7 對戰道奇就差一步

2025/10/21 05:30

藍鳥小葛雷諾敲出季後賽第6轟。（美聯社）藍鳥小葛雷諾敲出季後賽第6轟。（美聯社）

藍鳥塞揚畢伯

對決水手柯比

〔記者倪婉君／綜合報導〕對藍鳥球迷來說，美聯冠軍賽第7戰只有苦澀的記憶點，隊史至今僅有的一次是在40年前輸給皇家，今天對水手的G7，滿心期盼26歲的看板球星小葛雷諾率隊讓多倫多再次偉大，25日的世界大賽首戰能在主場迎戰道奇。

季後賽4成62打擊率

小葛雷諾敲第6轟

藍鳥本季以94勝高居美聯季後賽頭號種子，但分區賽3勝1敗擊敗洋基後，卻於聯盟冠軍賽在主場先敗2場，作客水手3場後帶著2勝3敗劣勢回主場，昨第6戰以6：2勝出將戰線逼到G7。昨轟出今年季後賽第6轟、累計打擊率高達4成62的小葛雷諾，賽後喊話：「我為這座城市而戰，也為我的隊友而戰。當你相信團隊和上帝，並為這座城市全力以赴時，奇蹟就會發生。」

1985年打進美聯冠軍賽的那年，藍鳥擁有隊史單季最佳的99勝，該年也是大聯盟將聯盟冠軍賽改制為7戰4勝制的第1年，但最終藍鳥在第7戰以2：6輸球，多倫多球迷心碎一地。藍鳥曾在1992、93年拿下世界大賽冠軍，如今距離闖進世界大賽只剩一步，今天由季中從守護者交易過來的30歲塞揚右投畢伯先發，水手則由27歲右投柯比掛帥。

若藍鳥在G7出線將擁有世界大賽1、2、6、7戰的主場優勢，中間3戰作客道奇球場，若水手搶下隊史首張世界大賽門票，則將由道奇取得4場主場優勢。本季繳出全大聯盟最多60轟的水手重砲羅里，昨4打數未敲安，還吞下3次三振，今能否和小葛雷諾互轟，也是一大看點。

