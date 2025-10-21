軟銀晉日本大賽 古林旅日首季結束

火腿無緣搶下日本大賽門票，「台灣金孫」古林睿煬的首個旅日球季結束。（資料照，西日本新聞提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕儘管寫下「讓3追3」史上首見紀錄，日本火腿昨在高潮系列賽決勝輪殊死戰仍以1：2不敵軟銀鷹，無緣搶下25日開打的日本大賽門票，也代表「台灣金孫」古林睿煬的首個旅日球季結束。

川瀨晃致勝安

軟銀將抗阪神

火腿監督新庄剛志自2022年起執掌兵符，儘管前兩年戰績都在洋聯6隊墊底，但去年和今年都以洋聯第2名闖進季後賽，更在決勝輪落居0勝3敗劣勢下連贏3場，包括前天古林先發4.2局無失分的重要1勝。

昨關鍵戰役前，新庄在個人社群寫下：「棒球之神會站在哪一隊呢？」開打後由軟銀在3局下先馳得點，火腿則在4局上靠4棒郡司裕也敲出二壘安打追平，但5局下軟銀2棒川瀨晃在2出局滿壘的適時一擊，未讓火腿上演史上最神奇逆轉。

軟銀監督小久保裕紀賽後對於先前對火腿吞下3連敗，坦言真的很不甘心，但他肯定川瀨晃能敲出關鍵安打，在游擊防區又有美技展現。軟銀連兩年闖進日本大賽，去年以2勝4敗不敵橫濱DeNA，今年要和阪神虎爭「日本一」，也要向隊史第12座總冠軍邁進。

