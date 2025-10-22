自由電子報
體育 即時新聞

詹子賢開轟望天 兄弟阻猿聽牌

2025/10/22 05:30

詹子賢開轟望天 兄弟阻猿聽牌詹子賢2局上敲出陽春砲，兄弟先馳得點。
（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣大賽歷史上，從無球隊0勝3敗還能4連勝逆勢奪冠。中信兄弟為了免於遭樂天桃猿聽牌，昨G3將士用命，先發投手韋禮加6.2局無失分，加上詹子賢開轟、王政順猛打賞支援，終場2：0險勝樂天，不僅將戰局追成1勝2敗，這一勝同時也是兄弟隊史第49勝，獨居台灣大賽史上最多。

今晚G4移師桃園球場，G3賽後雙方也宣布今天的先發為兄弟鄭浩均對桃猿凱樂，不過受近日天候影響，場地能否順利進行比賽，恐還有變數。

中信兄弟前兩戰打得悶，兩戰合計僅拿1分，昨詹子賢2局上就從黃子鵬手中擊出陽春砲，幫助球隊先馳得點。這一轟讓兄弟教頭平野惠一誇讚關鍵，帶給全隊氣勢跟勇氣。

喪父銜哀先發 開啟團隊士氣

台灣大賽開打前夕，詹子賢才遭遇父喪，備戰期間向球隊告假多日，開打前才歸隊。球隊低潮時刻開轟當英雄，詹子賢被問及繞壘時想法，一度哽咽說不出話，心情平復後才坦言：「爸爸有看到嗎？」

詹子賢坦言，前陣子請假請到會「歹勢」，歸隊後卻得到隊友們的鼓勵和安慰，他說：「我的隊友和家人，都是錢買不到的。面對事情的時候，大家會互相幫忙。」

平野惠一說，詹子賢開轟幫助球隊凝聚氣勢，相信他在天國的父親看到也會開心，之前因詹子賢調整狀況之故，一直在考慮何時將他放進打線，如今回想起來，決定啟用詹子賢先發，真是太好了。

韋禮加先發6.2局無失分，率兄弟扳回一城免遭聽牌。（記者林正堃攝）韋禮加先發6.2局無失分，率兄弟扳回一城免遭聽牌。（記者林正堃攝）

韋禮加好投 前一晚熬夜奏效

韋禮加季中來台、例行賽從未對戰過樂天，昨好投勇奪單場MVP。韋禮加透露，面對重要的先發任務，他帶著野心跟鬥志備戰，前一晚較晚睡，特別擬定策略面對對方打者，積極攻擊對決的策略有奏效。

樂天仍有2勝1敗領先優勢，總教練古久保健二說：「雖仍有優勢，對方仍是年度第一的隊伍，我們也要保持團結一心的氣勢。」

詹子賢開轟望天 兄弟阻猿聽牌6局下猿隊林政華（後）因跑離3呎線，經電視輔助判決改判出局，兄弟接著以精采雙殺守備，化解最大失分危機。
（記者林正堃攝）

