順順的打老虎 王政順完勝黃子鵬

2025/10/22 05:30

王政順單場3安猛打賞，包括3局上帶有打點的二壘安打。（記者林正堃攝）王政順單場3安猛打賞，包括3局上帶有打點的二壘安打。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕王政順延續例行賽對黃子鵬的超高打擊率，昨才打完5局就演出猛打賞，不僅打下中信兄弟第2分，提前把樂天桃猿先發投手黃子鵬打退場，而且每次敲安後都很激動，他表示，雖然前2場都輸球，還是要全力以赴，努力做好自己的角色，他希望帶給球隊一點士氣，「把氣勢打出來，把勝利帶回來！」

對戰數據有準

3打席全敲安

王政順生涯對「老虎」黃子鵬16打數9安打含1轟，對戰打擊率高達0.563，還有5分打點，昨與黃子鵬交手3個打席都擊出安打，也讓黃子鵬差1人次投完5局就被換掉，他表示，沒有很了解對戰數據，但感覺對黃子鵬打得很不錯，賽前一樣是看影片做準備，從前1天就一直研究捕手的配球，「雖然對他總是順順的，但還是有壓力，上場後就順其自然。」

詹子賢2局上擊出陽春彈助中信先馳得點，也是中信這3場的第1分打點，王政順指出，看到詹子賢率先開轟，讓全隊有「整個都開了」的感覺，當下覺得氣勢在球隊這邊，畢竟詹子賢的父親在日前過世，馬上要打台灣大賽的壓力應該很大，這支全壘打對詹子賢的意義應該很大，「大家都很心疼，我們會一起陪他面對。」

