鄭浩均修足感情學分 G4預約大賽男

得分援護率 全隊最高

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管球隊暫居劣勢，28歲的中信兄弟投手鄭浩均仍保持正面心態，並好好準備「一場先發」，畢竟他在今年例行賽擁有比其他先發投手更幸福的優勢，就是平均每場有隊友超過6分的得分援護率，依舊無厘頭地說：「可能我跟大家感情維繫得比較好。」不管今天G4延賽與否，鄭浩均都會把自己「美美地」準備好。

鄭浩均在2022年季中選秀獲兄弟第1指名，卻等到今年才有季後賽初體驗，他透露其實第1年就有機會打台灣大賽，「我自己覺得滿有機會，也被叫上台中，但我後來因為確診，必須接受隔離。」鄭浩均無緣參與那一年4連勝橫掃樂天桃猿，隔年球隊未晉季後賽，去年則因自己在復健，才會到今年才有機會挑戰「大賽男」。

「我的定位很明確，就是好好準備其中一場先發。」鄭浩均在大賽前就收到投手教練王建民的指令，抱持的心態就把自己準備好，所以即使今天可能面臨因雨延賽，他也覺得這在季後也很常發生，「也不是第一次碰到，心態上就隨時保持備戰。」儘管兄弟一開始連敗兩場，鄭浩均也說，「不管是落後，或成績沒那麼好，大家沒有因為這樣就低沉下來，還是一樣士氣高昂。」

前兩戰兄弟只得1分，鄭浩均在昨賽前就期待隊友在3、4戰開始爆發，聽到自己援護率在兄弟今年12名先發出賽投手中最高時，則笑說：「可能我跟他們感情比較好，畢竟我常跟大家聊天啊、打成一片。」

