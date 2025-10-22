自由電子報
體育 即時新聞

幸好G3沒延賽 3場票房歷史新高

2025/10/22 05:30

台灣大賽前三場票房締造11萬7088人新紀錄。（記者林正堃攝）台灣大賽前三場票房締造11萬7088人新紀錄。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君、徐正揚／台北報導〕即便昨天北部地區受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響整日下雨，由於台北市政府宣布正常上班上課，仍有近4萬名球迷冒雨到台北大巨蛋觀看台灣大賽第3戰，樂天桃猿球團處長礒江厚綺也因為第3戰如期在大巨蛋進行，毋須動用全數退票、更換場地、臨時售票等應變措施而鬆了口氣。

礒江厚綺指出，第3戰預售票賣出3.2萬張，有機會挑戰4萬人滿場，前晚擔心台北市府因為風雨可能達到標準決定昨天停班停課一度吃不下飯，直到台北市宣布昨天正常上班上課才鬆了口氣。如果第3戰延賽，按規定改在今天進行，礙於大巨蛋已被訂走只能更換比賽場地，球團思考的應變措施是，逾3萬張預售票全部受理退票，第3戰移回桃園棒球場另開門票預售，能賣出多少張算多少張。

今G4桃園戰

恐因雨延至明天

台灣大賽前3戰都有大巨蛋「罩著」，但今天桃園降雨機率高達100％，表定第4戰恐怕無法進行，礒江表示，桃園已經連續3天下雨，雖然今年球場排水好很多，目前場地狀況仍不理想，還是要想辦法補救。按聯盟規定，今天第4戰如果延賽，改在明天於原場地進行並取消移動日，後天（24日）接著在洲際棒球場打第5戰。

台灣大賽連續2年的交手球隊都把前3戰安排在大巨蛋，去年前3戰共有10萬2625人進場，締造賽史前3戰票房破10萬人的空前紀錄，今年前2戰都是4萬人滿場，連同第3戰3萬7088人進場，以11萬7088人改寫台灣大賽前3戰票房新猷。

