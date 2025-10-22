藍鳥轟進世界大賽 週六迎戰道奇

藍鳥暌違32年闖進世界大賽，史普林格（左）與小葛雷諾居功厥偉。 （美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕多倫多藍鳥隊史普林格在第7局轟出逆轉3分砲，4：3力克西雅圖水手隊，贏得美聯冠軍賽第7戰勝利，暌違32年再度打進世界大賽，台灣時間週六起將對決尋求衛冕的國聯冠軍洛杉磯道奇隊。

藍鳥隊於1992、93年達成世界大賽2連霸後，經過漫長等待，終於再度奪得美聯冠軍，也讓成軍於1977年的水手隊，仍然是大聯盟唯一沒有拿過聯盟冠軍的球隊。

「我為我們的球隊、球迷、這個城市和國家感到太開心了。」史普林格表示：「這就是為什麼我們熱愛在這裡比賽，這裡的氛圍如此激勵人心，這是如此難以置信的時刻。」

雖然史普林格是封王戰大英雄，美聯冠軍賽MVP仍然頒給小葛雷諾。小葛雷諾在這個系列賽轟出3支全壘打，被保送7次，包括3次故意四壞球，只被三振2次，打擊率0.385。

大谷來踢館

萬眾矚目MVP對決

小葛雷諾說:「我們經歷很多起伏，但相信彼此，我愛這支球隊，也愛我的隊友，我真的太開心了，能在多倫多贏球感覺真好，不過還沒結束，我們還要贏四場。」小葛雷諾今年季後賽共擊出6支全壘打，已經追平卡特和巴提斯塔共同保持的隊史季後賽紀錄，他和國聯冠軍賽MVP大谷翔平的對決，將是今年世界大賽最受矚目的焦點。

道奇隊總教練羅伯斯在昨天播出的日本串流平台 ABEMA節目中透露，大谷將擔任世界大賽第4戰先發投手，如果打到最終的第7戰，也有可能擔任終結者。大谷曾經在2023年經典賽對美國的冠軍戰投最後一局，守住日本隊勝利。

