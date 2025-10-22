全運會》鄭兆村首擲金奇 再多4公分更好

鄭兆村奪回全運會標槍霸業。（全運會提供）

〔記者林岳甫／雲林報導〕桃園市「黃金右臂」鄭兆村昨在雲林全國運動會田徑男子標槍決賽，以78公尺09摘金，是他近2年最佳成績，也是相隔4年後再度重返王座，進帳20萬金牌獎金，可以幫3個小孩買奶粉，比較可惜是差4公分，未能達標名古屋亞運。

三寶爸重返榮耀

剛滿32歲的鄭兆村已晉升為「三寶爸」，昨大兒子、二女兒都有到場幫老爸加油打氣，鄭兆村賽後頒獎就將兩位小朋友高高舉起，開心慶祝重拾金牌榮耀。

請繼續往下閱讀...

生涯最佳91公尺36的鄭兆村，在2019年全運會締造3連霸，不過他2021年因傷勢關係無緣霸業，上屆全運會又不敵黃潮鴻拿銀牌，本屆終於重返王座。

明年續拚達標亞運

鄭兆村首擲擲出78公尺03，可惜後面未再創佳績，他透露，現在已轉任教練，在瑞源國中、楊梅高中幫忙，訓練量少很多，「我第1擲就嚇到了，我也很想挑戰80公尺，但現在的訓練量應該是蠻難的。」其實，鄭兆村距離名古屋亞運參賽標準78公尺13，僅差4公分，可惜未能一舉達標，只能在明年賽季繼續努力。

另一好手黃士峰以73公尺91奪銀，他近年飽受腰傷所苦，他表示：「身體健康比較重要，有時候不太敢用力，我前幾週訓練丟蠻遠的接近80公尺，結果腰立刻不舒服，這兩週幾乎都沒有投擲。」

台北市葛吳諺明、柳辰諭、王喬弘、廖晏均在1600公尺混合接力決賽，以3分24秒03奪金，締造本屆全運會田徑第1個「真」全國紀錄。另外，男子跳高連兩屆銀牌的桃園市傅兆玄，以2公尺17摘金，也是他生涯首面全運會金牌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法