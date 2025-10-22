自由電子報
體育 即時新聞

全運會》陳玟卉摘金高CP值 添博論素材

2025/10/22 05:30

陳玟卉（全運會提供）陳玟卉（全運會提供）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕新北市好手陳玟卉昨帶著腰傷出戰114年全國運動會，仍在女子76公斤繳出抓舉100公斤、挺舉129公斤、總和229公斤的成績，順利延續連4屆奪金紀錄。

陳玟卉在月初的舉重世錦賽69公斤級奪下一面銅牌，這次在全運會改戰76公斤級也展現宰制力，儘管挺舉第3把舉起132公斤，遭改判為失格，仍成功稱霸全場，她苦笑表示，當下覺得有點可惜，沒能打破大會紀錄，但還是肯定自己的表現，之後也會回去看影片重播，檢討是哪裡出了問題。

在國際舉重總會量級改制情況下，陳玟卉的參賽量級換了許多次，從東京奧運64公斤級，到巴黎奧運71公斤級，之後在名古屋亞運將以69公斤為主，對此她認為技術層面並沒有相差太多，但瘦身後外型會修飾不少，「肚子變小，人會比較好看，感覺也會比較有自信。」

用金牌結束今年的賽季，陳玟卉在休季期間將針對技術調整及力量加強，並以明年4月亞錦賽作為檢測點，朝站上亞運頒獎台為目標，此外，目前攻讀博士班的她也會努力完成論文，題目會以運動產業為主，「因為運動產業很多元，讓我很感興趣，也想知道承辦賽會需要怎樣的規模和安排，畢竟未來不管是當教練或是從事其他工作，我都認為運動產業是身為一位運動員必須要了解的事。」

